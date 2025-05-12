Исследование: для лечения суставных заболеваний можно применять препараты, разработанные для других диагнозов

Один из методов поиска потенциальных препаратов - это анализ генов человека, особенно сравнение генов больных и здоровых людей. В этом исследовании использовались широкомасштабные ассоциативные геномные анализы, в которых сравнивались генетические вариации у людей с остеоартрозом и у здоровых людей.

Анализ охватывал как распространенные формы (артроз колена и тазобедренного сустава), так и более редкие (суставы кистей) - всего 11 подтипов остеоартроза. В исследование было включено более 87 когорт и почти 2 миллиона человек, из которых около 10% - доноры Эстонского генофонда.

Рейманн подчеркнула, что это крупнейшее на сегодняшний день ассоциативное исследование остеоартроза, обладающее самой высокой вычислительной мощностью.

Для интерпретации результатов использовались методы функциональной геномики, включающие данные о количестве генов и белков в различных тканях суставов.

В результате было выявлено около 1000 связей между генетическими вариантами и подтипами остеоартроза, около половины из которых - новые.

Дополнительный анализ с учетом других уровней данных (например, уровней генов и белков) позволил выявить 700 генов-мишеней, которые могут играть роль в развитии остеоартроза. Около 10% этих генов кодируют белки, на которые уже нацелены существующие препараты.

«Это означает, что уже одобренные препараты, около 500 из них, используемые для лечения других заболеваний, потенциально могут быть применимы и при остеоартрозе», - пояснила Рейманн.

В исследовании были отмечены лекарства, применяемые при остеопорозе, нарушениях соединительной ткани, боли, воспалении, инфаркте миокарда, тромбозе, опухолях и анемии.