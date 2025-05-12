Исследование: для лечения суставных заболеваний можно применять препараты, разработанные для других диагнозов

Генетические исследования показывают, что для лечения широко распространенных заболеваний суставов могут быть эффективны препараты, уже применяющиеся для других целей.
Согласно новому исследованию, проведенному с участием эстонских генетиков, заболевание, которое затрудняет повседневную жизнь множества людей, вероятно, можно лечить сотнями уже используемых препаратов.
Болезнь поражает в основном коленные, тазобедренные, суставы кистей и позвоночника, а ее развитие связано как с факторами окружающей среды и образом жизни (избыточный вес, низкая физическая активность, нездоровое питание), так и с генетическими причинами.
В Эстонии также много людей, страдающих от остеоартроза, и это приводит к снижению трудоспособности и серьезной нагрузке на систему здравоохранения.
По словам ученого Института геномики и одного из авторов исследования Эне Рейманн, остеоартроз - это, как правило, медленно прогрессирующее заболевание с низким уровнем воспалительного компонента.
При этом заболевании повреждаются различные суставные ткани: истончается хрящ, кость становится плотнее, воспаляется и утолщается синовиальная оболочка, сухожилия и связки теряют стабильность. Однако точные механизмы возникновения и прогрессирования остеоартроза до сих пор недостаточно изучены, что затрудняет разработку эффективных стратегий лечения.
Симптомы остеоартроза, боль и скованность суставов, можно облегчить с помощью лекарств и физических упражнений, но на данный момент единственным эффективным методом лечения является хирургическое вмешательство, при котором поврежденный сустав заменяется протезом.
Согласно отчету Кассы здоровья 2021 года, в Эстонии в 2017–2019 годы было проведено около 10 000 эндопротезирований, в 83% случаев из-за повреждений суставов, вызванных остеоартрозом.
Средняя стоимость одного случая лечения составила 6496 евро, но в отдельных случаях превышала 47 000 евро. «Важно отметить, что случаи с затратами свыше 50 000 евро не включены в статистику, также не учитываются предоперационные и восстановительные расходы. Очевидно, что существует насущная необходимость в новых методах лечения, которые могли бы предотвратить, замедлить или вылечить остеоартроз», - отметила Рейманн.
Один из методов поиска потенциальных препаратов - это анализ генов человека, особенно сравнение генов больных и здоровых людей. В этом исследовании использовались широкомасштабные ассоциативные геномные анализы, в которых сравнивались генетические вариации у людей с остеоартрозом и у здоровых людей.
Анализ охватывал как распространенные формы (артроз колена и тазобедренного сустава), так и более редкие (суставы кистей) - всего 11 подтипов остеоартроза. В исследование было включено более 87 когорт и почти 2 миллиона человек, из которых около 10% - доноры Эстонского генофонда.
Рейманн подчеркнула, что это крупнейшее на сегодняшний день ассоциативное исследование остеоартроза, обладающее самой высокой вычислительной мощностью.
Для интерпретации результатов использовались методы функциональной геномики, включающие данные о количестве генов и белков в различных тканях суставов.
В результате было выявлено около 1000 связей между генетическими вариантами и подтипами остеоартроза, около половины из которых - новые.
Дополнительный анализ с учетом других уровней данных (например, уровней генов и белков) позволил выявить 700 генов-мишеней, которые могут играть роль в развитии остеоартроза. Около 10% этих генов кодируют белки, на которые уже нацелены существующие препараты.
«Это означает, что уже одобренные препараты, около 500 из них, используемые для лечения других заболеваний, потенциально могут быть применимы и при остеоартрозе», - пояснила Рейманн.
В исследовании были отмечены лекарства, применяемые при остеопорозе, нарушениях соединительной ткани, боли, воспалении, инфаркте миокарда, тромбозе, опухолях и анемии.
Однако Рейманн отметила, что в некоторых случаях эффект может быть и противоположным, длительное применение определенных препаратов может способствовать развитию или прогрессированию остеоартроза.
По ее словам, выявленные в исследовании связи могут упростить применение этих препаратов для лечения остеоартроза. «Известно, что лекарственные мишени, для которых есть генетические доказательства, чаще проходят клинические испытания и получают одобрение», - сказала она.
Также обнадеживает тот факт, что для некоторых выявленных потенциальных препаратов уже проводятся клинические исследования, чтобы оценить их воздействие на пациентов с остеоартрозом.
Хотя это исследование является самым масштабным в своем роде и открыло новые направления для изучения, у него есть и ограничения.
Главное из них - 87% участников исследования были европейского происхождения. Это означает, что результаты могут не быть применимыми к людям другого происхождения, и в будущем необходимо проводить исследования с более широким этническим охватом.
Также были обнаружены интересные связи между остеоартрозом и различными биологическими процессами и структурами, такими как биологические часы человека, глиальные клетки вокруг нейронов, сигнальные белки и молекулы, а также структура внеклеточного матрикса.
Хотя большинство этих факторов уже связывались с остеоартрозом, впервые была выявлена генетическая связь между циркадными ритмами и остеоартрозом.
Ранее уже предполагалось, что нарушения циркадного ритма способствуют старению тканей и ухудшают восстановление суставных тканей. Также возрастные изменения сна могут усиливать ощущение боли и скованности в суставах, а также влиять на эффективность лекарств.
Эти данные подтверждают, что остеоартроз - преимущественно возрастное заболевание. Согласно упомянутому отчету, средний возраст пациента на момент эндопротезирования в Эстонии составляет 70 лет.
Подводя итог, Рейманн отметила, что масштабные геномные исследования в сочетании с функциональной геномикой помогают нам понять природу заболеваний и их развитие.
Кроме того, они дают основу для разработки стратегий лечения и позволяют в будущем применять персонализированный подход к каждому случаю.