Кая Каллас: Путин должен быть готов к перемирию

«Германия ожидает от России сейчас прекращения огня, а затем готовности к переговорам. Украина к этому готова. Теперь России придется сдвинуться с места», - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в Лондоне.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми также подчеркнул, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам, и сейчас необходимо добиться перемирия. Аналогично высказались министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и французский министр по делам Европы Бенжамен Хаддад. По словам Сикорского, теперь предстоят обсуждения с украинской стороной о том, какие шаги следует предпринять далее, пишет Reuters.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила, что «Путин должен быть готов к перемирию и последующим переговорам».

«Для мира нужны двое, а для войны достаточно одного», - сказала она перед встречей в Лондоне.

Угрозы санкциями России

Если Кремль не пойдет на прекращение огня и переговоры, Запад продолжит вводить санкции, заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль. Министр при этом не стал однозначно отвечать на вопрос, готова ли Германия поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты типа TAURUS, если президент России Владимир Путин не согласится в ближайшее время на прекращение огня в Украине.

«В Москве не должны недооценивать, что Запад готов сейчас оказать серьезное давление», - заявил политик.