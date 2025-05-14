Полиции пришлось идти на штурм дома: вооруженный житель Эстонии взял в заложники своего восьмилетнего сына

Семью Райми и Ивики можно было бы назвать практически идеальной: они прожили вместе 14 лет, у них было двое детей - 13-летняя дочь Ану и восьмилетний сын Райн. Они жили в собственном недавно построенном доме недалеко от Рапла и купили новую машину. Но идеальной эта семья казалась только со стороны.

Май 1997 года стал роковым. Трагедии казалось бы предшествовало радостное событие - Ивика взяла в банке кредит и купила новую машину. Но спустя неделю после покупки, 12 мая, Райми потребовал у жены ключи от ее автомобиля.

Как-то Райми угрожал жене топором и ножом. В какой-то момент уставшая от побоев Ивика даже написала заявление в полицию, но потом сама же его забрала. Надеялась, что муж все-таки одумается и все изменится к лучшему. Фото: Pixabay

После того, как ключи Ивика ему не дала, Райми вышел из себя. Он повредил лобовое стекло в машине и разбил вдребезги мобильный телефон жены. Но на этом он не остановился и набросился с кулаками и на саму Ивику.

Райми не только избил жену, но и угрожал детям. Жене все-таки удалось выскользнуть из дома, а вслед она услышала зловещие слова мужа: если она посмеет обратиться в полицию, произойдет что-то ужасное.

Но полиция сама задержала Ивику, поскольку она ехала на машине с выключенными фарами. Полицейские заметили, что женщина за рулем выглядит напуганной, и она рассказала им, что произошло дома. В это время их дочери, к счастью, тоже удалось сбежать из дома.

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