Полиции пришлось идти на штурм дома: вооруженный житель Эстонии взял в заложники своего восьмилетнего сына

В 27-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о том, как отец, чтобы отомстить жене, взял в заложники собственного сына.
Семью Райми и Ивики можно было бы назвать практически идеальной: они прожили вместе 14 лет, у них было двое детей - 13-летняя дочь Ану и восьмилетний сын Райн. Они жили в собственном недавно построенном доме недалеко от Рапла и купили новую машину. Но идеальной эта семья казалась только со стороны.
Май 1997 года стал роковым. Трагедии казалось бы предшествовало радостное событие - Ивика взяла в банке кредит и купила новую машину. Но спустя неделю после покупки, 12 мая, Райми потребовал у жены ключи от ее автомобиля.
После того, как ключи Ивика ему не дала, Райми вышел из себя. Он повредил лобовое стекло в машине и разбил вдребезги мобильный телефон жены. Но на этом он не остановился и набросился с кулаками и на саму Ивику.
Райми не только избил жену, но и угрожал детям. Жене все-таки удалось выскользнуть из дома, а вслед она услышала зловещие слова мужа: если она посмеет обратиться в полицию, произойдет что-то ужасное.
Но полиция сама задержала Ивику, поскольку она ехала на машине с выключенными фарами. Полицейские заметили, что женщина за рулем выглядит напуганной, и она рассказала им, что произошло дома. В это время их дочери, к счастью, тоже удалось сбежать из дома.
Через 45 минут пятеро бойцов пошли на штурм дома
Полицейские быстро прибыли на место и думали, что им предстоит разбираться с обычным бытовым конфликтом. Однако в итоге оказалось, что Райми вооружен дробовиком, а маленький Райн - его заложник. Отец заперся с сыном в доме и отказывался выходить или открывать полиции.
На место было вызвано подкрепление и полицейские на протяжении нескольких часов пытались убедить отца отпустить сына.
Поскольку долгие переговоры не дали результатов, было решено вызвать спецподразделение полиции из Таллинна. В два часа ночи сотрудники отряда быстрого реагирования прибыли на место. Через 45 минут пятеро бойцов пошли на штурм дома.
О том, что случилось в ту роковую ночь, чем закончился штурм и почему даже спустя годы президент отказался помиловать отца семейства, слушайте в 27-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.
Озвучивали: Анастасия Тидо, Ольга Лебедева, Иван Скрябин, Павел Соболев и Сергей Метлев.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.