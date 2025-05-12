Вот это доходность! За десять лет сельхозугодья подорожали втрое

«Я не знаю, у скольких инвестиционных фондов за этот же период была бы сопоставимая доходность. Средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Эстонии десять лет назад составляла 2302 евро, а в 2024 году уже достигла 6447 евро», - рассказывает главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.

«В Харьюмаа средняя цена гектара сельхозземли в прошлом году составила 8052 евро. На Хийумаа и Сааремаа гектар стоил менее 4000 евро. Обычно по экономическим показателям регионы Юго-Восточной Эстонии считаются отстающими, но в Пыльвамаа в прошлом году гектар сельхозземли стоил более 8100 евро – дороже всех в стране», - дополняет картину Эаметс.

Сельскохозяйственные земли включают пашню и луга. Пашня стоит дороже, и ее средняя цена в прошлом году составляла 7000 евро за гектар.

«Если посмотреть на изменение цен с 2014 года, интересно отметить, что за первые пять лет стоимость гектара пашни увеличилась на 1000 евро (с 2400 до 3400 евро). С 2021 года рост цен сильно ускорился: например, всего за год (2022 по сравнению с 2021) цена выросла более чем на 1300 евро», - констатирует Эаметс.

«Скорее всего, такой скачок цен связан с крупными покупками отдельных инвесторов, из-за которых средняя стоимость гектара на рынке заметно поднялась», - рассуждает эксперт.