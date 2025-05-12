Карис критикует Рийгикогу: вместо того чтобы думать о будущем Эстонии, собираются политические очки

Президент Алар Карис в интервью отметил, что за время его президентства из Кадриорга в Рийгикогу было отправлено несколько законопроектов, в том числе Закона о налоге на механическое транспортное средство и Закона о церквях и приходах.

Карис подчеркнул, что он отправил обратно больше законопроектов, чем его предшественники. «И это плохо, - отметил он. - Когда законопроект возвращается в Рийгикогу, я надеюсь, что его пересмотрят в целом, а не только одну статью изменят. Часто бывает так, что законопроект не противоречит Конституции, но сам закон плохо составлен и требует уточнений или дополнений. Однако на это не всегда уделяется время. Важно не просто заработать политические очки, а подумать, что будет важно для Эстонии в будущем».

Президент также подчеркнул, что в принципе разделения властей не может быть никаких предварительных договоренностей с Рийгикогу, о которых ему указывали в СМИ. «А как вы думаете? Будет ли этот закон работать в такой форме?» - привел он пример вопросов, касающихся законопроектов.

В интервью президент также обсудил отчуждение людей от общества и снижение доверия, а также выразил надежду, что на предстоящих выборах местных органов власти будет больше говориться о местных вопросах, а не о крупных государственных делах.