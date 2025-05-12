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Видео Кто кого переглядит: кошка Айно устроила с лисой настоящую дуэль

Лиса (иллюстративное фото).
Лиса (иллюстративное фото). Фото: Elmo Riig

Пока по району Нымме в Таллинне разгуливает медведь, в университетском городе ситуация куда спокойнее: Тарту городские лисы дразнят кошек. Так, сегодня житель Тарту заметил во дворе своего дома лису, которая решила поиграть с кошкой «в гляделки».

На видео видно, как домашняя кошка Айно из квартиры на улице Парги в районе Карлова защищает свою территорию от любопытной гостьи.

По словам хозяйки, Айно была довольно взволнованной, а вот лиса вела себя спокойно и даже игриво.

Кстати, как раз сегодня у Айно день рождения, однако незваной гостье она была явно не рада.

Городские лисы – привычные обитатели Тарту: их можно встретить не только в Карлова, но и в районах Раади и Ихасте.

В тартуской горуправе считают лис естественной частью городской среды. По словам чиновников, люди должны к ним привыкнуть.

«Появление лисы в городе – это не что-то из ряда вон выходящее», – констатировал ранее ыведущий специалист по благоустройству городской среды Мадис Таммеорг.

В минувший вторник жители тартуского района Ихасте встретили лося, а ранее в тех же краях была замечена рысь.

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