Песков о требовании перемирия с Украиной: «С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов»

«Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», - сказал на брифинге представитель Кремля.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что у Москвы есть время до конца 12 мая, чтобы согласиться на безоговорочное перемирие или в отношении нее введут новые санкции.