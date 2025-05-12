Талибы запрещают публичные шахматные партии, ссылаясь на азартные игры

Экстремистская группировка «Талибан», находящаяся у власти в Афганистане, намерена запретить проведение публичных шахматных матчей, мотивируя это тем, что они могут рассматриваться как азартная игра.
По словам представителя «Талибана», режим готовит соответствующее решение через спортивный отдел, однако сроки его принятия пока неизвестны.
«Согласно шариату, шахматы считаются одной из форм азартных игр», – сообщил пресс-секретарь спортивного департамента правительства Аталь Машвани в комментарии AFP, ссылаясь на принятый в прошлом году закон о поощрении добродетелей и предотвращении пороков.
С момента возвращения к власти в августе 2021 года талибы ввели множество ограничений на занятия спортом и другие культурные формы. Например, спортсменам-культуристам запрещено демонстрировать судьям и зрителям оголенные бедра на публичных соревнованиях, также запрещены соревнования по смешанным единоборствам.
Режим за эти годы совершил множество нарушений прав человека, вводя запреты, ограничивающие права женщин и девушек – им вовсе запрещено заниматься спортом.
«С шахматным спортом связаны религиозные соображения», – отметил Машвани, ссылаясь также на возможные разногласия в шахматной федерации страны, где, по его словам, есть проблемы на уровне руководства.
«Пока эти соображения не будут учтены, шахматный спорт в Афганистане приостановлен», – добавил он.AFP побеседовало также с Азизуллой Гулзадой, владельцем кафе в Кабуле, который за последние годы неофициально организовывал шахматные турниры. По его словам, его бизнес пострадает из-за нового запрета, но он уважает решения властей.
«У молодежи сейчас мало возможностей для досуга, поэтому многие приходили сюда», – рассказал он AFP. – «Они брали чашку чая и играли с друзьями партию в шахматы».