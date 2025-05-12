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Счет за Rail Baltica: сколько Эстония будет платить каждый год

Перевод: Каролина Вертяева
Строительство железнодорожных виадуков Rail Baltic.
Строительство железнодорожных виадуков Rail Baltic. Фото: Madis Veltman/Postimees

На заседании антикоррупционной комиссии Рийгикогу в понедельник глава латвийской парламентской комиссии по Rail Baltica Андрис Кулбергс рассказал о текущем состоянии проекта. Он также сообщил, сколько денег придется доплачивать из бюджета, если Латвия не успеет вовремя завершить строительство своей части железной дороги.

Андрис Кулбергс сообщил, что к 2030 году Латвия не сможет завершить участок Rail Baltica, ведущий к границе с Эстонией. В настоящее время приоритетом Латвии является строительство основного маршрута. Из примерно 200 км трассы Rail Baltica в Латвии спроектированы только 43 км.

По словам Кулбергса, севернее Даугавы проектирование участка Rail Baltica еще даже не начиналось. Он также подчеркнул, что у Латвии серьезные проблемы с финансированием: к декабрю текущего года все средства, выделенные на проект в трех странах Балтии, будут исчерпаны. Уже этим летом необходимо принять совместные решения о дальнейшем финансировании.

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