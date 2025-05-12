Хуссар призвал немедленно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

На проходящей в понедельник в Венгрии конференции спикеров парламентов государств-членов Европейского союза спикер Рийгикогу Лаури Хуссар призвал участников продолжить поддерживать Украину и в скорейшем порядке начать с ней переговоры о присоединении.
На конференции Хуссар сказал, что безопасность Украины - это и безопасность Европы и независимая Украина как часть европейской семьи - это наилучшая гарантия против российского империализма. «Недавние атаки и деятельность со стороны России никак не свидетельствуют о желании прекратить агрессию. Мы должны дать четкий сигнал: Украина никогда не останется одна», - сказал он.
В своем выступлении Хуссар также сообщил, что будущее Украины и Молдовы в Европейском союзе. «Их вступление укрепит способность Европы к сопротивлению, ее безопасность и надежность и даст четкий сигнал против российской агрессии. Процесс вступления в ЕС - это наш самый мощный инструмент, чтобы дать народу Украины надежду», - сказал он и подчеркнул, что Эстония хотела бы как можно скорее перейти к следующему этапу, реальному началу переговоров.
По словам Хуссара, расширение ЕС должно быть основано на результативности, но, в то же время, ни одно государство-член не должно препятствовать продвижению государства-кандидата, если то усердно выполняет поставленные перед ним задачи.
Он подчеркнул, что параллельно с поддержкой Украины необходимо усиливать и давление на Россию. «Европе предстоит принять важное решение: использовать ли замороженные активы российского центробанка в объеме порядка 200 миллиардов евро на пользу Украины или вернуть их через пару месяцев России в качестве премии. Если кто-то хочет освободить замороженные активы и вернуть их России, он должен понимать, что эти деньги будут направлены на поддержку направленной на Украину агрессии и на финансирование гибридной войны против всех нас», - сказал он.
По словам Хуссара, необходимо для начала обеспечить, чтобы активы не были разморожены, после чего необходимо составить четкий план по их использованию в будущем. Он призвал государства ЕС мобилизовать свою политическую волю и уделить этому вопросу серьезное внимание.
В ответ руководству Венгрии, поддерживающему торговлю с Россией в секторе энергетики, Хуссар сказал, что дешевая российская энергия пропитана кровью украинского народа, и не может быть ни дешевой, ни решением для тех, кто отстаивает европейские ценности.
Проходящая в Будапеште конференция спикеров парламентов также посвящена будущему ЕС, вызовам для Европы и сохранению европейского регионального наследия и культурной идентичности.
В ходе конференции Хуссар проведет отдельные встречи с президентом Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем и с председателем Палаты представителей Нидерландов Мартином Босмой. Темами встреч станут сотрудничество государств, дальнейшая поддержка Украины, усиление давления на Россию и отношения с США. С Босмой Хуссар также обсудит предстоящий саммит НАТО в Нидерландах.