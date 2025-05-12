Хуссар призвал немедленно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

На конференции Хуссар сказал, что безопасность Украины - это и безопасность Европы и независимая Украина как часть европейской семьи - это наилучшая гарантия против российского империализма. «Недавние атаки и деятельность со стороны России никак не свидетельствуют о желании прекратить агрессию. Мы должны дать четкий сигнал: Украина никогда не останется одна», - сказал он.

В своем выступлении Хуссар также сообщил, что будущее Украины и Молдовы в Европейском союзе. «Их вступление укрепит способность Европы к сопротивлению, ее безопасность и надежность и даст четкий сигнал против российской агрессии. Процесс вступления в ЕС - это наш самый мощный инструмент, чтобы дать народу Украины надежду», - сказал он и подчеркнул, что Эстония хотела бы как можно скорее перейти к следующему этапу, реальному началу переговоров.

По словам Хуссара, расширение ЕС должно быть основано на результативности, но, в то же время, ни одно государство-член не должно препятствовать продвижению государства-кандидата, если то усердно выполняет поставленные перед ним задачи.