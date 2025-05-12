Пробы воды в Тартумаа не выявили загрязнений, но ее стоит кипятить перед употреблением

Также были проверены пробы воды в Ряни и Тарту (районы Варику и Ропка), и там не было обнаружено опасных микроорганизмов. В понедельник утром были взяты новые пробы воды, результаты которых будут известны к четвергу. До получения новых данных для безопасности следует продолжать кипятить воду перед употреблением.

Вторичная волна заболеваний, связанных с загрязнением воды, начала проявляться среди жителей Тырванди, Сойнасте и Юлемисте в период с 1 по 3 мая. Однако случаи заболевания продолжали фиксироваться и после 4 мая. В ходе эпидемиологического расследования, начавшегося 4 мая, специалисты Департамента здоровья связались с 36 заболевшими и отправили уведомления еще 80 по электронной почте. С 8 мая о заболевании стали сообщать по два-три человека в день.

Эксперты Департамента здоровья считают, что новые случаи скорее связаны с передачей инфекции от уже заболевших членов семьи или контактов в закрытых коллективах, таких как детские сады и школы.

В клинических пробах заболевших были выявлены различные патогенные микроорганизмы, такие как норовирус, ротавирус, саповирус и кампилобактер. Такая разнообразная картина заболеваний может свидетельствовать о фекальном загрязнении питьевой воды, однако пока не удалось точно определить, что именно стало причиной этого инцидента.