На прошлой неделе в передаче «Особый взгляд» в эфире Радио 4 лидер Центристской партии Михаил Кылварт обвинил «брюссельских чиновников» в том, что они, якобы, приняли решение об увеличении ставки Euribor, что, в свою очередь, привело к «сверхприбылям» для местных банков. Что такое ставка Euribor, и правда ли, что чиновники ЕС имеют к ее формированию хоть какое-то отношение?
Речь в передаче «Особый взгляд» с участием Михаила Кылварта в эфире Радио 4 зашла о повышении налогов и сокращении покупательской способности населения страны в условиях экономического кризиса.
«Что сейчас происходит, чем мы латаем дыры? Мы собираем деньги с тех людей, которые обеспечивают потребление. То есть, с каждого налогоплательщика. Чем больше мы забираем у людей денег, тем меньше они потребляют, тем меньше они участвуют в экономике, тем больше возникают дыры в самой экономике. Потому что если снижается потребление, то снижается, в принципе, и рост самой экономики - это простые экономические истины. И больше всего повышение налогов влияет на тех, у кого меньше доходов», - рассуждал Кылварт в передаче.
Отвечая на вопрос ведущей о том, если бы составление антикризисного плана доверили лично Кылварту, какие бы шаги он предпринял, председатель Центристской партии заявил следующее: «Два года назад нужно было накладывать дополнительный налог на банковскую систему. На тот момент это принесло бы в бюджет дополнительно 500 миллионов евро каждый год. Потому что банки получали сверхприбыль за счет увеличения Euribor - абсолютно неоправданную прибыль».
«Решением брюссельских чиновников, чиновников Евросоюза, был увеличен Euribor. За счет этого незапланированная прибыль у банков была превышена в несколько раз», - добавил Михаил Кылварт.
«500 миллионов в год не с людей забирать, а с банковской системы. И это не про то, что у богатых заберем - бедным раздадим. Это про то, как должна функционировать экономическая система», - подчеркнул лидер центристов.
В этой связи у Rus.Postimees возникло два резонных вопроса: во-первых, правда ли, что «брюссельские чиновники» могли принять какое-либо решение об увеличении ставки Euribor? Во-вторых, правда ли, что оперирующие в Эстонии банки получали «сверхприбыли» именно за счет роста Euribor?
Чиновники ЕС действительно влияют на формирование ставки Euribor?
Ответ: нет. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) - это процентная ставка, по которой крупнейшие европейские банки кредитуют друг друга на межбанковском рынке.
На самом деле, эту ставку рассчитывает Европейский институт денежных рынков (EMMI) на основании данных о сделках самих банков, а не по решению каких-либо чиновников или органов ЕС.
К процессу формирования Euribor не имеют отношения ни чиновники Европейского союза, ни должностные лица Еврокомиссии, ни любые руководители из Брюсселя, на которых намекает Кылварт.
Изменение Euribor отражает динамику денежного рынка в еврозоне и в первую очередь зависит от решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) по учетной ставке и от экономических условий.
ЕЦБ - независимый финансовый институт, его решения принимаются независимо от исполнительных органов ЕС, а не по воле чиновников из Брюсселя.
Европейский центральный банк формирует и устанавливает так называемые ключевые процентные ставки еврозоны.
К ним относятся: ставка по основной операции рефинансирования (основная ставка), ставка по депозитным операциям (ставка, которую банки получают за хранение средств на счетах ЕЦБ) и ставка по кредитным операциям (ставка, под которую банки могут брать краткосрочные кредиты у ЕЦБ).
Изменяя эти ставки, ЕЦБ оказывает влияние на стоимость кредитов и общую денежную политику в странах еврозоны. Эти решения принимаются для контроля инфляции и поддержания стабильности экономики.
Повышение Euribor дало возможность местным банкам хорошо заработать?
Ответ: прямой зависимости нет. Рост Euribor действительно приводит к удорожанию кредитов для клиентов коммерческих банков. Однако утверждать, что из-за этого банки обязательно получают «абсолютно неоправданную» или «незапланированную» сверхприбыль, некорректно.
Во-первых, размер прибыли банка зависит не только от ставок на межбанковском рынке, но и от многих других факторов: ситуации на рынке кредитования, структуры кредитного портфеля, расходов на привлечение депозитов, регулирующих мер и уровня конкуренции.
Более того, увеличение Euribor одновременно повышает стоимость заимствований и для самих банков.
Не вся прибыль, связанная с ростом процентных ставок, идет непосредственно банкам: они также сталкиваются с ухудшением платежеспособности клиентов и возможными потерями по кредитам.
Во-вторых, финансовая отчетность банков, публикуемая в Эстонии, показывает, что резкий рост прибыли был краткосрочным явлением, обусловленным восстановлением процентной маржи после длительного периода околонулевых ставок, а не ситуацией, искусственно созданной некими «чиновниками Евросоюза».
Регуляторы и надзорные органы обязаны следить за тем, чтобы прибыль банков не достигала чрезмерных уровней за счет злоупотреблений, а необходимость дополнительного налогообложения банков должна обосновываться всесторонним анализом, а не только ростом ставок Euribor.