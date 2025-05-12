Кылварт обвинил «брюссельских чиновников» в высокой ставке Euribor. Правда или ложь?

Речь в передаче «Особый взгляд» с участием Михаила Кылварта в эфире Радио 4 зашла о повышении налогов и сокращении покупательской способности населения страны в условиях экономического кризиса.

«Что сейчас происходит, чем мы латаем дыры? Мы собираем деньги с тех людей, которые обеспечивают потребление. То есть, с каждого налогоплательщика. Чем больше мы забираем у людей денег, тем меньше они потребляют, тем меньше они участвуют в экономике, тем больше возникают дыры в самой экономике. Потому что если снижается потребление, то снижается, в принципе, и рост самой экономики - это простые экономические истины. И больше всего повышение налогов влияет на тех, у кого меньше доходов», - рассуждал Кылварт в передаче.

Отвечая на вопрос ведущей о том, если бы составление антикризисного плана доверили лично Кылварту, какие бы шаги он предпринял, председатель Центристской партии заявил следующее: «Два года назад нужно было накладывать дополнительный налог на банковскую систему. На тот момент это принесло бы в бюджет дополнительно 500 миллионов евро каждый год. Потому что банки получали сверхприбыль за счет увеличения Euribor - абсолютно неоправданную прибыль».

«Решением брюссельских чиновников, чиновников Евросоюза, был увеличен Euribor. За счет этого незапланированная прибыль у банков была превышена в несколько раз», - добавил Михаил Кылварт.