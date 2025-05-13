Константин Эггерт - известный журналист, в настоящее время работающий на DW, сообщил, что вышел из гражданства России. Rus.Postimees поговорил с коллегой об этом, а заодно о зле, которое вынуждает миллионы людей отрекаться, каждого от чего-то своего. Кого-то от паспорта, а подверженных пропаганде зла - все чаще и от собственной жизни.

Почему паспорт гражданина России - это общая ответственность за преступления, которые продолжает совершать российская власть. Что делать, если в стране, куда закинула жизнь, вдруг кажется, что реальность против тебя. Чем опасна пропаганда сейчас. И что можно сказать тем, кто продолжает верить ТВ РФ или даже уезжает жить под контроль силовиков диктатора, который уверовал, что он и есть Россия. Об этом и не только мы поговорили с Константином Эггертом.