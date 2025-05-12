США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин временно снизят тарифы на 115%.

До этого американская и китайская делегации проводили переговоры в Швейцарии, которые Бессент ранее описывал как «продуктивные и конструктивные».

Эти консультации между сторонами были первыми с начала апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы против китайского импорта, а Китай ответил тем же. После нескольких «раундов» пошлины на китайские товары в США поставили 145%, Пекин же ввел тариф 125%.

Повышение американских тарифов не касалось компьютеров, смартфонов, полупроводников, солнечных батарей, карт памяти и плоских экранов: их администрация Трампа исключила из списка отдельным решением.

Как писал Reuters, Китай тоже подготовил негласный список товаров из США, на которые не будут распространяться пошлины, но какие именно товары попали в этот список, неясно.

Торговая война между США и Китаем обрушила финансовые рынки и заставила экспертов опасаться глобальной рецессии.

Американские порты сообщили о резком сокращении числа судов, прибывающих из Китая, а в самом Китае сократились объемы промышленного производства.

Поступали также сообщения, что некоторые компании вынуждены увольнять работников, поскольку линии по производству товаров, предназначенных для США, начинают останавливаться.