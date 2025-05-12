США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней

США и Китай в результате переговоров в Швейцарии договорились на 90 дней снизить экспортные пошлины, которые они ввели друг против друга в рамках торговой войны.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин временно снизят тарифы на 115%.
До этого американская и китайская делегации проводили переговоры в Швейцарии, которые Бессент ранее описывал как «продуктивные и конструктивные».
Эти консультации между сторонами были первыми с начала апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы против китайского импорта, а Китай ответил тем же. После нескольких «раундов» пошлины на китайские товары в США поставили 145%, Пекин же ввел тариф 125%.
Повышение американских тарифов не касалось компьютеров, смартфонов, полупроводников, солнечных батарей, карт памяти и плоских экранов: их администрация Трампа исключила из списка отдельным решением.
Как писал Reuters, Китай тоже подготовил негласный список товаров из США, на которые не будут распространяться пошлины, но какие именно товары попали в этот список, неясно.
Торговая война между США и Китаем обрушила финансовые рынки и заставила экспертов опасаться глобальной рецессии.
Американские порты сообщили о резком сокращении числа судов, прибывающих из Китая, а в самом Китае сократились объемы промышленного производства.
Поступали также сообщения, что некоторые компании вынуждены увольнять работников, поскольку линии по производству товаров, предназначенных для США, начинают останавливаться.
Теперь американские тарифы на товары из Китая будут сокращены до 30%, а китайские пошлины на поставки из США снизятся до 10%. Эти договоренности будут действовать в течение 90 дней.
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Почему началась торговая война и к чему она приведет
Американские власти сообщили, что их «приятно удивила» готовность Китая решать проблему. «Обе страны достойно отстаивали свои национальные интересы, — считает Бессент. — И они, и мы заинтересованы в сбалансированной торговле, и США продолжат двигаться в этом направлении».
Министерство торговли Китая заявило, что достигнутое соглашение с США стало важным шагом к «урегулированию разногласий» и «созданию основы для преодоления разногласий и углубления сотрудничества».
Как объяснял наш экономический обозреватель Алексей Калмыков, объявленная Трампом всему миру торговая война связана с его недовольством дефицитом торговли товарами (когда США покупают гораздо больше, чем продают).
Трамп считает, что тарифы ограничат импорт, поддержат американского производителя и снизят цены для потребителя. Собранные с импортеров доходы наполнят казну и позволят снизить налоги, уверяет он. А у людей и компаний останется на руках больше денег, чтобы тратить и инвестировать, что подстегнет экономический рост.
Однако экономисты не разделяют оптимизм Трампа, напоминал наш корреспондент. Они уверены, что пошлины сделают импорт дороже и подстегнут инфляцию. Из-за инфляции сократится потребление и перестанут дешеветь кредиты, что затормозит восстановление американской экономики после ковидного кризиса.