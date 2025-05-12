В Эстонии планируется повышение тарифов на почтовые услуги

Проект постановления, подготовленный Министерством регионального развития и сельского хозяйства, предусматривает заметное повышение тарифов на универсальные почтовые услуги. Такое решение власти объясняют необходимостью сохранить доступность почтовой связи для населения, а также стабилизировать сложную финансовую ситуацию компании Omniva.
Согласно проекту, Eesti Post получит право повысить цены на отправку писем и посылок, которые последний раз менялись в апреле 2023 года. За это время общий рост цен изменился, а также увеличились затраты на оказание почтовых услуг. Снижение объемов доставки только усилило финансовое давление.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что необходимо срочно найти решение для продолжения предоставления качественной почтовой услуги. «Планируемое повышение цен поможет сократить убытки, что, в свою очередь, позволит сохранять необходимый объем и качество обслуживания. В каждом уголке Эстонии люди должны иметь возможность получать и отправлять письма и посылки», - добавил он.
Согласно проекту, стоимость универсальной почтовой услуги вырастет в среднем на 20%. Например, отправка простого письма вместо 1,30 евро будет стоить 1,50 евро, а экспресс-письма - 2,60 евро вместо прежних 2,30 евро. Тарифы на международные письма и посылки повысятся в среднем на 14% и 23% соответственно. Поскольку в среднем один житель Эстонии отправляет менее одного письма или открытки в год, повышение цен не должно существенно повлиять на доступность услуги.
В случае принятия постановление вступит в силу на третий день после публикации в Riigi Teataja. После этого Eesti Post заранее проинформирует потребителей об изменениях в тарифах и сроках их вступления в силу.
Действующее под брендом Omniva акционерное общество Eesti Post имеет лицензию на оказание как универсальной почтовой услуги, так и на доставку внутренних и международных писем и посылок. Оператор универсальной почтовой услуги выбирается на пять лет через открытый конкурс, проводимый Департаментом конкуренции. Текущий договор действует до 2029 года.