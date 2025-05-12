В Эстонии планируется повышение тарифов на почтовые услуги

Согласно проекту, Eesti Post получит право повысить цены на отправку писем и посылок, которые последний раз менялись в апреле 2023 года. За это время общий рост цен изменился, а также увеличились затраты на оказание почтовых услуг. Снижение объемов доставки только усилило финансовое давление.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что необходимо срочно найти решение для продолжения предоставления качественной почтовой услуги. «Планируемое повышение цен поможет сократить убытки, что, в свою очередь, позволит сохранять необходимый объем и качество обслуживания. В каждом уголке Эстонии люди должны иметь возможность получать и отправлять письма и посылки», - добавил он.

Согласно проекту, стоимость универсальной почтовой услуги вырастет в среднем на 20%. Например, отправка простого письма вместо 1,30 евро будет стоить 1,50 евро, а экспресс-письма - 2,60 евро вместо прежних 2,30 евро. Тарифы на международные письма и посылки повысятся в среднем на 14% и 23% соответственно. Поскольку в среднем один житель Эстонии отправляет менее одного письма или открытки в год, повышение цен не должно существенно повлиять на доступность услуги.

В случае принятия постановление вступит в силу на третий день после публикации в Riigi Teataja. После этого Eesti Post заранее проинформирует потребителей об изменениях в тарифах и сроках их вступления в силу.