Мнение Эстония мечтает стать Северной страной, но не умеет обращаться с пожилыми

Стоит вернуться к периоду восстановления независимости Эстонии. Большинство людей радовались тогда, что дела в стране пошли на поправку, свобода принесла воодушевление.

Денежная реформа 1992 года наполнила магазины товарами. Тем не менее одна группа населения ощутила себя проигравшей - это были пенсионеры (хотя, разумеется, среди них были и те, кто поддержал восстановление Эстонской Республики). Советская пенсия, когда-то позволявшая сводить концы с концами, в новых условиях и при других ценах мгновенно «усохла».

В 1993 году пенсионеры напали на тогдашнего министра социальных дел Марью Лауристин, сорвав капюшон с ее пальто. Общество, семимильными шагами идущее по пути развития, предпочло проигнорировать тревоги пенсионеров. В эстонском языке даже появилось уничижительное слово penskar.

Проблема так и не решилась. Можно даже сказать, что с процессом старения населения ситуация только ухудшилась. Создается впечатление, что наше отношение к проблеме осталось примерно тем же, что и в первые годы восстановления независимости - словно пенсионеров, а шире говоря, пожилых людей, у нас просто не существует.

Вопрос старения населения чаще всего обсуждают с экономической точки зрения: сколько трудоспособных людей останется, не потребуется ли нам импортировать рабочую силу. О духовной стороне вопроса упоминается намного реже.

Мы психологически не готовы к старению общества. Ситуации в домах по уходу за пожилыми - прямое тому подтверждение

Мы ментально не умеем реагировать на демографические изменения. Эстония мечтает стать Северной страной, но там умеют обращаться с пожилыми. Посмотрите хотя бы на те самые дома попечения или же оцените доступность наших зданий с точки зрения стариков, которым обычно сложно передвигаться.

Историк и дипломат Маргус Лайдре в своей новой книге «Ars moriendi – ars amatoria. Искусство умирать и искусство любить в средневековой и ранней Новой Европе» отмечает, что секс и смерть в наше время поменялись местами.