Мнение Эстония мечтает стать Северной страной, но не умеет обращаться с пожилыми

Возмутительные случаи в наших домах попечения время от времени пытались скрыть за юридической казуистикой. То, что изнасилованный человек ничего не почувствовал, не квалифицирует акт как изнасилование? Увы, но подобные факты вскрывают куда более масштабные проблемы, пишет редактор отдела мнений Postimees Эркки Баховски.
Стоит вернуться к периоду восстановления независимости Эстонии. Большинство людей радовались тогда, что дела в стране пошли на поправку, свобода принесла воодушевление.
Денежная реформа 1992 года наполнила магазины товарами. Тем не менее одна группа населения ощутила себя проигравшей - это были пенсионеры (хотя, разумеется, среди них были и те, кто поддержал восстановление Эстонской Республики). Советская пенсия, когда-то позволявшая сводить концы с концами, в новых условиях и при других ценах мгновенно «усохла».
В 1993 году пенсионеры напали на тогдашнего министра социальных дел Марью Лауристин, сорвав капюшон с ее пальто. Общество, семимильными шагами идущее по пути развития, предпочло проигнорировать тревоги пенсионеров. В эстонском языке даже появилось уничижительное слово penskar.
Проблема так и не решилась. Можно даже сказать, что с процессом старения населения ситуация только ухудшилась. Создается впечатление, что наше отношение к проблеме осталось примерно тем же, что и в первые годы восстановления независимости - словно пенсионеров, а шире говоря, пожилых людей, у нас просто не существует.
Вопрос старения населения чаще всего обсуждают с экономической точки зрения: сколько трудоспособных людей останется, не потребуется ли нам импортировать рабочую силу. О духовной стороне вопроса упоминается намного реже.
Мы психологически не готовы к старению общества. Ситуации в домах по уходу за пожилыми - прямое тому подтверждение
Мы ментально не умеем реагировать на демографические изменения. Эстония мечтает стать Северной страной, но там умеют обращаться с пожилыми. Посмотрите хотя бы на те самые дома попечения или же оцените доступность наших зданий с точки зрения стариков, которым обычно сложно передвигаться.
Историк и дипломат Маргус Лайдре в своей новой книге «Ars moriendi – ars amatoria. Искусство умирать и искусство любить в средневековой и ранней Новой Европе» отмечает, что секс и смерть в наше время поменялись местами.
Если в Средние века секс был чем-то скрытым, а люди умирали дома в кругу семьи, то сегодня всё наоборот. Секс вторгся в общественное пространство, тогда как умирающих прячут с глаз долой - где с ними происходит то же, что и с постояльцами эстонских домов по уходу за пожилыми.