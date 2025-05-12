Салфетка, а не кокаин: Париж опроверг российский «фейк» о наркотиках у Макрона

В Елисейском дворце назвали врагами Франции тех, кто распространяет теорию о том, что европейские лидеры употребляли наркотики по дороге в Киев.
Сообщения об употреблении европейскими лидерами наркотиков в ходе поездки в Украину являются фейками, которые распространяют «враги», заявила администрация президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны», – говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в соцсети X в ночь на среду, 12 мая.
В администрации Макрона призвали «сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции».
When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr
Видео с салфеткой на столе
Французский лидер вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) вечером 9 мая отправились на поезде в Киев. Пользователи соцсетей обратили внимание на одну из видеозаписей, сделанную журналистами во время поездки, и предположили, что европейские лидеры могли употреблять кокаин.
Комментаторы указали на то, что при появлении журналистов Макрон якобы спрятал белый сверток, а Мерц – предмет, похожий на соломинку.
Как пишет «Медуза», на высококачественных фотографиях и видеозаписях, сделанных агентствами AFP и Associated Press, видно, что «пакетик с белым порошком» – это свернутый носовой платок, а предполагаемая соломинка – обычная ложечка или зубочистка.
Заявление российского МИДа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео, также обвинила европейских политиков в том, что они употребили наркотические вещества и «забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».
«Для ЕС это нормальное явление – многие главы западных государств употребляют», – написала Захарова в своем Telegram-канале 11 мая.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, обвинил Россию в распространении дезинформации. «Мы видим вас! Вы так отчаянно пытаетесь предотвратить мир в Украине, что теперь распространяете откровенные мистификации. Это безответственно – и неубедительно», – заявил он в X.
Во время визита в Киев Макрон, Стармер, Мерц, а также премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которых они призвали Россию к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая.
В ответ президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, при этом призыв к перемирию он проигнорировал.