Салфетка, а не кокаин: Париж опроверг российский «фейк» о наркотиках у Макрона

Сообщения об употреблении европейскими лидерами наркотиков в ходе поездки в Украину являются фейками, которые распространяют «враги», заявила администрация президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны», – говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в соцсети X в ночь на среду, 12 мая.

В администрации Макрона призвали «сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции».

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

Видео с салфеткой на столе

Французский лидер вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) вечером 9 мая отправились на поезде в Киев. Пользователи соцсетей обратили внимание на одну из видеозаписей, сделанную журналистами во время поездки, и предположили, что европейские лидеры могли употреблять кокаин.

Комментаторы указали на то, что при появлении журналистов Макрон якобы спрятал белый сверток, а Мерц – предмет, похожий на соломинку.