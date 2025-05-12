Пожар в заброшенном отеле: полиция подозревает подростков

Старый отель расположен на улице Палласе. В пятницу молодым людям удалось проникнуть в здание, где позже загорелся диван.

На прошлых выходных спасатели получили несколько вызовов, и один из них поступил из Тарту, где в районе Ихасте на территории заброшенного отеля был замечен дым. Пожар был ликвидирован, а благодаря внимательному прохожему удалось задержать четырех подростков, которые находились внутри здания.