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Пожар в заброшенном отеле: полиция подозревает подростков

Перевод: Каролина Вертяева
Старый отель расположен на улице Палласе. В пятницу молодым людям удалось проникнуть в здание, где позже загорелся диван.
Старый отель расположен на улице Палласе. В пятницу молодым людям удалось проникнуть в здание, где позже загорелся диван. Фото: Sille Annuk

На прошлых выходных спасатели получили несколько вызовов, и один из них поступил из Тарту, где в районе Ихасте на территории заброшенного отеля был замечен дым. Пожар был ликвидирован, а благодаря внимательному прохожему удалось задержать четырех подростков, которые находились внутри здания.

Заброшенный отель загорелся в районе Уус-Ихасте на Палласе пуйестеэ в пятницу вечером, до шести часов. Звонивший сообщил в экстренную службу, что он видит дым, поднимающийся с территории отеля, и то, как из здания выбегают подростки.

На месте происшествия работали спасатели и полиция. Спасатели обнаружили пожар на третьем этаже здания, где загорелся диван. Площадь пожара была локализована и составила шесть квадратных метров.

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