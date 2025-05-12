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Самодельные продукты: почему первоцветный мед – не мед и его нельзя продавать

Перевод: Каролина Вертяева
Первоцветы. Фото иллюстративное.
Первоцветы. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

С наступлением тепла на прилавках появляются новые съедобные плоды и растения. Однако важно помнить, что даже те, кто продает домашние заготовки, обязаны соблюдать правила. Приготовление пищи для продажи в условиях, не контролируемых государственными органами, может привести к отравлению или даже госпитализации в случае нарушения норм. 

В Facebook и TikTok уже начали появляться первые любители, которые продают свежие продукты. Например, они предлагают черемшевое песто или так называемый первоцветный мед. Однако стоит отметить, что называть этот продукт медом - это всего лишь рекламный ход и это запрещено.

«Использование слова "мед" в названии продукта действительно регулируется. Мед - это натуральное сладкое вещество, которое производят пчелы. Его характеризуют определенные физико-химические свойства», - отметила руководитель отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Трийну Аллика.

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