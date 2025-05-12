Самодельные продукты: почему первоцветный мед – не мед и его нельзя продавать

С наступлением тепла на прилавках появляются новые съедобные плоды и растения. Однако важно помнить, что даже те, кто продает домашние заготовки, обязаны соблюдать правила. Приготовление пищи для продажи в условиях, не контролируемых государственными органами, может привести к отравлению или даже госпитализации в случае нарушения норм.