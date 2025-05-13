Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне 12-летнюю девочку

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летней Кятрин, которая вечером 12 мая ушла из дома на улице Теэлизе в районе Нымме в Таллинне.
Полиция вместе с родителями ищет девочку, но пока безрезультатно. Поиски продолжаются.
Рост Кятрин около 170 см, у нее длинные темно-каштановые волосы. На момент ухода из дома на ней была белая блузка с короткими рукавами и темно-серые джинсы. Телефона она с собой не взяла.
Если у кого-либо есть информация о местонахождении разыскиваемой девочки, полиция просит позвонить по номеру 112.