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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне 12-летнюю девочку

Полиция просит помощи в поисках Кятрин.
Полиция просит помощи в поисках Кятрин. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летней Кятрин, которая вечером 12 мая ушла из дома на улице Теэлизе в районе Нымме в Таллинне.

Полиция вместе с родителями ищет девочку, но пока безрезультатно. Поиски продолжаются.

Рост Кятрин около 170 см, у нее длинные темно-каштановые волосы. На момент ухода из дома на ней была белая блузка с короткими рукавами и темно-серые джинсы. Телефона она с собой не взяла.

Если у кого-либо есть информация о местонахождении разыскиваемой девочки, полиция просит позвонить по номеру 112.

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