Сборная Швеции одержала победу над Финляндией со счетом 2:1

Во втором периоде преимущество шведов удвоил Йонас Бродин.

В заключительном периоде финны собрались и, наконец, смогли оказать сопротивление Швеции. За семь минут до конца встречи Харри Песонен сократил отставание, отправив шайбу в ворота с пятачка. После продолжительного видеопросмотра арбитры засчитали гол. Финляндия продолжала атаковать, но сравнять счет так и не смогла.

Финляндия получила четыре двухминутных штрафа, два из которых в конце первого периода оформил Валттери Мереля (2+2). Швеция ограничилась одним двухминутным удалением. По броскам по воротам шведы полностью доминировали - 41:19.

Сборная Швеции, одержавшая победы во всех матчах в основное время, продолжает лидировать с 9 очками. Максимальное количество очков также имеет Канада, которая проведет свой третий матч во вторник против Франции. У Финляндии две победы (одна из которых в овертайме) и одно поражение - она занимает третье место с пятью очками.

В группе B сборная Чехии разгромила хозяев турнира - команду Дании - со счетом 7:2 и также продолжает идти без поражений, но с восемью очками, поскольку Швейцарию чехи обыграли в овертайме.

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