Анетт Контавейт возвращается на теннисный корт

Как сообщает ERR Sport, турнир под названием Ladies Tennis Masters предназначен для теннисисток, завершивших профессиональную карьеру.

Контавейт участвовала в этом турнире и в 2023 году, одержав победу. Для этого она поочередно обыграла олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро 2016 года Монику Пуиг, пятикратную победительницу турниров Большого шлема в парном разряде Люци Шафарову и бывшую девятую ракетку мира Андреа Петкович.

В турнире примут участие всего восемь теннисисток. Помимо Контавейт, организаторы объявили об участии бывшей пятой ракетки мира Эжени Бушар и прошлогодней победительницы Ladies Tennis Masters, экс-тринадцатой ракетки мира Кирстен Флипкенс.

Контавейт завершила спортивную карьеру в 2023 году. На её счету шесть титулов WTA, а также выход в финал итогового турнира WTA в 2021 году. В 2022 году она занимала второе место в мировом рейтинге.