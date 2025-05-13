Благодаря отличному результату на Гран-при Лехис опередила свою главную соперницу

Лехис сначала победила Алексанн Верре (Канада) со счетом 15:9, затем Алицию Класик (Польша) – 15:7, в 1/8 финала одолела Роберту Марцани (Италия) – 15:8, а в четвертьфинале взяла верх над Лорен Ремби (Франция) – 14:12.

В полуфинале сильнейшая шпажистка Эстонии уступила 21-летней Хэдли Хусисян (США), занимающей девятое место в мировом рейтинге, со счетом 5:15. Тем не менее, записанное в протокол третье место стало для Лехис уже третьим подиумом в этом сезоне.

На данный момент состоялись четыре этапа Кубка мира и три турнира Гран-при (на них начисляется в полтора раза больше очков в рейтинге). В активе Лехис на этапах Кубка мира - второе и третье места, а также два выхода в четвертьфинал; на этапах Гран-при - недавняя бронза и два поражения.

В обновленном мировом рейтинге Лехис поднялась с 18-й на 11-ю позицию, обойдя на один балл свою партнершу по сборной Ирину Эмбрих. Нелли Дифферт опустилась на две строчки и сейчас занимает восьмое место.

Мировой рейтинг в женской шпаге по состоянию на 12 мая 1. Эстер Мухари (Венгрия) - 173 2. Сера Сон (Южная Корея) - 171 3. Джулия Рицци (Италия) - 165 4. Хэдли Хусисян (США) - 155 5. Вивиан Конг (Гонконг) - 149 6. Альберта Сантуккьо (Италия) - 141 7. Ориан Мало-Бретон (Франция) - 137 8. Нелли Дифферт (Эстония) - 137 9. Кейлин Шие (Гонконг) - 124 10. Сихан Юй (Китай) - 112 11. Катрина Лехис (Эстония) - 104 12. Ирина Эмбрих (Эстония) - 103 ... 48. Юлия Беляева (Эстония) – 32