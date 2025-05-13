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Благодаря отличному результату на Гран-при Лехис опередила свою главную соперницу

На этапе Гран-при в Боготе Катрина Лехис завоевала третье место.
На этапе Гран-при в Боготе Катрина Лехис завоевала третье место. Фото: BizziTeam / Augusto Bizzi / FIE

Действующая чемпионка Эстонии фехтовальщица Катрина Лехис в воскресенье продолжила успешный международный сезон, выйдя в полуфинал этапа Гран-при, проходившего в Боготе.

Лехис сначала победила Алексанн Верре (Канада) со счетом 15:9, затем Алицию Класик (Польша) – 15:7, в 1/8 финала одолела Роберту Марцани (Италия) – 15:8, а в четвертьфинале взяла верх над Лорен Ремби (Франция) – 14:12.

В полуфинале сильнейшая шпажистка Эстонии уступила 21-летней Хэдли Хусисян (США), занимающей девятое место в мировом рейтинге, со счетом 5:15. Тем не менее, записанное в протокол третье место стало для Лехис уже третьим подиумом в этом сезоне.

На данный момент состоялись четыре этапа Кубка мира и три турнира Гран-при (на них начисляется в полтора раза больше очков в рейтинге). В активе Лехис на этапах Кубка мира - второе и третье места, а также два выхода в четвертьфинал; на этапах Гран-при - недавняя бронза и два поражения.

В обновленном мировом рейтинге Лехис поднялась с 18-й на 11-ю позицию, обойдя на один балл свою партнершу по сборной Ирину Эмбрих. Нелли Дифферт опустилась на две строчки и сейчас занимает восьмое место.

Мировой рейтинг в женской шпаге по состоянию на 12 мая

1. Эстер Мухари (Венгрия) - 173

2. Сера Сон (Южная Корея) - 171

3. Джулия Рицци (Италия) - 165

4. Хэдли Хусисян (США) - 155

5. Вивиан Конг (Гонконг) - 149

6. Альберта Сантуккьо (Италия) - 141

7. Ориан Мало-Бретон (Франция) - 137

8. Нелли Дифферт (Эстония) - 137

9. Кейлин Шие (Гонконг) - 124

10. Сихан Юй (Китай) - 112

11. Катрина Лехис (Эстония) - 104

12. Ирина Эмбрих (Эстония) - 103

...

48. Юлия Беляева (Эстония) – 32

В мировом рейтинге по фехтованию учитываются результаты, показанные за последний год, то есть баллы, набранные на прошлогодних чемпионатах, еще остаются в таблице.

Если же рассматривать только очки, заработанные на этапах Кубка мира и Гран-при текущего сезона (при этом, согласно регламенту, берутся в расчет пять лучших результатов), то Лехис с 104 баллами занимает уже четвертое место.

Опережают Лехис только победительница этапа в Боготе Джулия Рицци (Италия) с 141 баллом, а также Сера Сон (Южная Корея) - 117 очков и Эстер Мухари (Венгрия) - 107 очков.

Скорее всего, позиция Лехис в рейтинге немного снизится перед летними титульными соревнованиями: через две недели на этапе Кубка мира в Уси (Китай) не выступят ни Лехис, ни кто-либо из других эстонских фехтовальщиц.

Вместо этого спортсменки сосредоточатся на тренировках, чтобы подойти в наилучшей форме к чемпионату Европы, который пройдет в июне в Генуе, и к чемпионату мира, который состоится в июле в Тбилиси.

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