Ужасно Культурист скончался во время соревнований

Тридцатилетний Вандерсон участвовал в субботу в конкурсе Pantanal, который прошел в Кампу-Гранди. Это квалификационное соревнование для участия в Mr. Olympia Brasil и Arnold Classic Южная Америка.

По словам очевидцев, Вандерсон выглядел на сцене неуверенно, а затем внезапно упал перед судьями и зрителями, сообщает The Sun.

Врачи пытались оказать ему помощь более часа, однако вскоре после этого его признали мертвым. У 30-летнего культуриста остановилось сердце.

Тренер Вандерсона был потрясен случившимся.

«У меня нет слов, чтобы описать ту грусть и шок, которые я до сих пор испытываю. Он был не просто спортсменом, а настоящим другом, семейным человеком, человеком с большим сердцем. Он всегда был готов помочь тем, кто нуждался в поддержке. Мы можем только скорбеть о его утрате и просить у Бога утешения для его семьи и для всех нас. Ты был и всегда останешься частью нашей команды и семьи», – написал он в социальных сетях.

Мероприятие проходило в спортивном зале Жозе Абрау и входило в программу Национальной федерации бодибилдинга.

Один из друзей, который сопровождал Вандерсона на соревнованиях, рассказал NewsFlash, что в тот же день Вандерсон жаловался на плохое самочувствие. Тем не менее он настоял на участии в турнире.

Тот же друг подтвердил, что у спортсмена ранее были проблемы с повышенным давлением.

У Вандерсона остались жена и двое детей.