Празднование 9-го мая, остановка китайского завода в Сибири и нехватка трех миллионов сотрудников. Обзор событий в РФ

По-будничному празднично отметили в России юбилей победы в Великой отечественной войне - были и детские военные парады, и массовые отключения связи, и африканские президенты на Красной площади. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
В сибирской республике Тува - главном поставщике живой силы на войну в Украине - из-за санкций закрывается огромный китайский горно-обогатительный комбинат. Также из-за войны компаниям в «мирном» секторе экономики не хватает все больше и больше сотрудников - дефицит уже почти достиг трех миллионов человек.
В лучших традициях
В России отпраздновали День победы, который в последние полтора-два десятилетия фактически стал главным праздником в стране и одной из основных ее идеологических скреп. Празднование прошло в лучших советско-российских традициях - с наряженными по случаю пионерами, военной техникой и лидерами дружественных стран на трибунах перед задрапированным мавзолеем Ленина.
Как обычно, примерно за одну-две недели, началось нагнетание празднично-патриотической атмосферы и низовых инициатив по случаю праздника, на котором держится сегодня едва ли не весь каркас российской государственности. По меньшей мере в 22 регионах страны (то есть, в каждом четвертом) прошли мини-парады с участием воспитанников детских садов и школьников. В том числе власти Приморского края отчитались, что детский военный парад был первым в истории региона. Парад, кстати, хоть и был детский, а все же выдержанный в строгом соответствии с текущей международной обстановкой - на нем, кроме российских, маршировали в этом году и дружественные северокорейские школьники.
Отличились и трудовые коллективы. Например, главная алмазодобывающая компания России «Алроса» (Якутия) отчиталась о добыче самого крупного за всю историю алмаза весом почти 479 карат и размером 56х54х22 миллиметра. Алмаз назвали, естественно, в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне.
Москва тем временем приняла лидеров почти 30 государств на традиционном военном параде на Красной площади. Большинство из них - из признанных государств. Это, конечно, сильно меньше, чем на 50-летнем юбилее Победы в 1995 году, когда в Москву съехались главы 56 государств, включая президента США Билла Клинтона. Но даже больше, чем на 70-летнем юбилее, когда на трибунах перед мавзолеем Ленина стояли 26 президентов и премьеров разных стран.
Кроме привычных лидеров постсоветских государств, африканских президентов и вполне ожидаемых лидеров Венесуэлы и Кубы, были и два европейских лидера - главы Словакии и Сербии. Которые так хотели на парад в Москву, что буквально прорывались туда на своих самолетах через запреты пролета, введенные другими европейскими странами.
Глава российского МИДа Сергей Лавров был традиционно суров, заявляя, что страны Европы снова «сплотились под знаменем нацизма» против России. А вот Владимир Путин в своей традиционной речи был сдержан и даже учтив. Он не только почти не вспомнил о «специальной военной операции», но и воздержался от каких-либо нападок на нелюбимый им «коллективный Запад». Все-таки, надо полагать, что начавшаяся дружба с США очень обязывает.
Неожиданная жертва санкций
Между тем, не прошло и недели, как китайский лидер Си Цзиньпин отбыл из России после парада и прочих праздничных мероприятий, в далекой сибирской Республике Тыва объявил о своем закрытии огромный китайский горно-обогатительный комбинат «Лунсин». Фактически - единственное крупное частое производство в регионе, на котором работало более одной тысячи человек.
О существовании Тывы, кажется, сегодня знают во всем мире. Это действительно крупнейший (относительно численности населения) российский поставщик живой силы на украинские фронта. Только по открытым данным аналитики Медиазоны установили гибель почти 1,1 тысячи военных из этого региона в «специальной военной операции». Это почти столько же, сколько потеряла Москва - притом, что в республике живет всего 330 тысяч человек, а в Москве - 13,3 миллиона.
Так вот, фактически единственным крупным частным предприятием в Тыве и был этот самый горно-обогатительный комбинат «Лунсин», который начал работу в регионе в 2015 году. Заработав в 2024 году почти 20 миллиардов рублей это примерно треть бюджета всей Тувы. Добывали здесь медный, цинковый и свинцовый концентраты.
Теперь предприятие объявило о своем закрытии «в связи с существенным расширением санкций против российского финансового сектора и последующими отказами китайским банков работать с российскими финансовыми организациями». В результате «Лунсин» не может получить оплату за свою продукцию, и, соответственно, не может рассчитаться по долгам с сотрудниками и подрядчиками.
Вот такая получается геополитика в российской глубинке. И люди уезжают на войну, и предприятия закрываются.
Все ушли на фронт
Российским предприятием в 2024 году не хватило 2,6 миллионов сотрудников, посчитала Высшая школа экономики. По сравнению с 2023 годов, рост дефицита составил 17%, а итоговый показатель получился рекордным за всю историю наблюдений.
Больше всего сотрудников требуется в обрабатывающей отрасли (почти 400 тысяч человек), в торговле (347 тысяч) и на транспорте (220 тысяч человек). В этих отраслях соискателям уже готовы платить более ста тысяч рублей в месяц - это в полтора раза больше даже официальной средней зарплаты по стране.
Нетрудно заметить, что речь идет в основном о работах, не требующих специфической квалификации. Действительно, большинство вакансий - это именно рабочие специальности, которых, по данным авторов доклада, не хватает в последние годы из-за сокращения потока трудовых мигрантов (Россия массово выдворяет их на родину), обвала рубля и «влияния ряда экономических шоков».
Под последним, видимо, имеется в виду массовый отток работоспособных россиян туда, где платят существенно больше, - а именно, на войну. Только по официальным данным за последние два года на фронт было отправлено по мобилизации - 300 тысяч человек, по контракту - еще около миллиона. Естественно, не осталась незамеченной и нарастающая антимигрантская риторика вкупе с соответствующим законодательством последних лет, которые привели к оттоку сотен тысяч мигрантов из России.
Словом, все ушли на фронт. И бизнес, и его работники.