Празднование 9-го мая, остановка китайского завода в Сибири и нехватка трех миллионов сотрудников. Обзор событий в РФ

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel

О существовании Тывы, кажется, сегодня знают во всем мире. Это действительно крупнейший (относительно численности населения) российский поставщик живой силы на украинские фронта. Только по открытым данным аналитики Медиазоны установили гибель почти 1,1 тысячи военных из этого региона в «специальной военной операции». Это почти столько же, сколько потеряла Москва - притом, что в республике живет всего 330 тысяч человек, а в Москве - 13,3 миллиона.

Так вот, фактически единственным крупным частным предприятием в Тыве и был этот самый горно-обогатительный комбинат «Лунсин», который начал работу в регионе в 2015 году. Заработав в 2024 году почти 20 миллиардов рублей это примерно треть бюджета всей Тувы. Добывали здесь медный, цинковый и свинцовый концентраты.

Теперь предприятие объявило о своем закрытии «в связи с существенным расширением санкций против российского финансового сектора и последующими отказами китайским банков работать с российскими финансовыми организациями». В результате «Лунсин» не может получить оплату за свою продукцию, и, соответственно, не может рассчитаться по долгам с сотрудниками и подрядчиками.

Вот такая получается геополитика в российской глубинке. И люди уезжают на войну, и предприятия закрываются.

Все ушли на фронт

Российским предприятием в 2024 году не хватило 2,6 миллионов сотрудников, посчитала Высшая школа экономики. По сравнению с 2023 годов, рост дефицита составил 17%, а итоговый показатель получился рекордным за всю историю наблюдений.