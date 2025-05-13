Cо вторника в Эстонии на время учений и ремонта дорог введены ограничения движения

В Выруском уезде на время проведения учений шоссе Сымерпалу-Мустахамба будет закрыто для движения на 1-9-м километрах. Проезд обеспечен для оперативных машин, местных жителей и общественного транспорта. Объезд через город Выру, дорога откроется для движения 16 мая.

В Харьюском уезде на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Луйгеле и на шоссе Таллинн-Палдиски в Кумна и Тутермаа на время проведения работ по снятию дорожной разметки введено ограничение скорости 70 км/ч. Работы продлятся до 15 мая.

В Выруском уезде на шоссе Сихва-Видрике-Кяргула-Ярвере в Сульби на время проведения учений Сил обороны введено ограничение скорости в 30 км/ч.