Сезон сдвинулся: затянувшиеся заморозки сдерживают наплыв садоводов на рынок

Вчерашний день для продавцов растений и цветов тартуского открытого рынка выдался таким же спокойным, как и многие до него: без особого наплыва покупателей. Дело не в том, что люди больше не хотят выращивать помидоры, огурцы или цветы - просто посадочный сезон в этом году сильно сдвинулся.