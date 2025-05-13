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Сезон сдвинулся: затянувшиеся заморозки сдерживают наплыв садоводов на рынок

Фото статьи
Фото: Sille Annuk

Вчерашний день для продавцов растений и цветов тартуского открытого рынка выдался таким же спокойным, как и многие до него: без особого наплыва покупателей. Дело не в том, что люди больше не хотят выращивать помидоры, огурцы или цветы - просто посадочный сезон в этом году сильно сдвинулся.

Если раньше середина мая уже считалась разгаром посадочного сезона, то в этом году погода выдалась непривычно холодной - именно это, по словам сестер-близнецов Пирет Херм и Марет Киви, торгующих на открытом рынке, и стало главной причиной затишья. «Люди, конечно, подходят, интересуются, но с покупками не торопятся», - добавила Пирет Херм, хозяйка хутора Яэре в Пыльвамаа.

Она не припоминает, чтобы в последние годы прилавки были так заполнены растениями в середине мая.  Нечто подобное было разве что в 2017 году: тогда с крыш рыночных павильонов по утрам приходилось счищать снег.

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