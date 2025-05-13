Сезон сдвинулся: затянувшиеся заморозки сдерживают наплыв садоводов на рынок

Вчерашний день для продавцов растений и цветов тартуского открытого рынка выдался таким же спокойным, как и многие до него: без особого наплыва покупателей. Дело не в том, что люди больше не хотят выращивать помидоры, огурцы или цветы - просто посадочный сезон в этом году сильно сдвинулся.
Если раньше середина мая уже считалась разгаром посадочного сезона, то в этом году погода выдалась непривычно холодной - именно это, по словам сестер-близнецов Пирет Херм и Марет Киви, торгующих на открытом рынке, и стало главной причиной затишья. «Люди, конечно, подходят, интересуются, но с покупками не торопятся», - добавила Пирет Херм, хозяйка хутора Яэре в Пыльвамаа.