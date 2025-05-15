Народ в растерянности: куда вложить деньги, когда вокруг штормит?

На дворе кризис, с каждым днем погода все более турбулентная. Народ в растерянности. Во что нынче вкладывать деньги – многим совершенно непонятно.
Доходность арендной недвижимости, говорят, уже не та. Что выбрать - золото? Акции? Биткоины? А может, положить в банк на депозит? Или плюнуть, обналичить и держать «котлету» под подушкой?
Как в условиях всеобщей нестабильности грамотно распорядиться кровно заработанным, чтоб не просто сохранить, но еще и приумножить капитал?
Гость подкаста - Григорий Илькевич, специалист по инвестированию, основатель клуба инвесторов, руководитель отдела банковских карт Bigbank.
Буквально пару недель назад руководитель компании по недвижимости Arco Vara Элари Тамм высказал мнение, что традиционная модель «купил и сдаю» для многих эстонских инвесторов сегодня уже не работает.
Основная причина – низкая доходность от сдачи в аренду, которая не компенсирует риски, связанные с владением недвижимостью, что, в свою очередь, связано с общей неопределенностью и вялой экономикой, пояснил свою мысль Тамм.
Опытный инвестор Григорий Илькевич, напротив, считает, что недвижимость, несмотря на турбулентный период, по-прежнему является выгодным, стабильным и предсказуемым направлением вложения средств.
К примеру, как отмечает Илькевич, за последние пару лет диапазон цен за квадратный метр жилой недвижимости в столице практически не изменился.
«Реальность такова: если мы откроем график цен, то сегодня она болтается между 2900 и 3307 евро – это средняя цена за квадратный метр таллиннских квартир», - констатирует Илькевич.
Действительно, из-за недавнего роста Euribor доходность арендной недвижимости в последнее время сильно упала, но, с другой стороны, еще несколько лет назад она была просто безумной – 20, 30 и даже 40 процентов, поскольку экономика была перегрета, а банки активно финансировали покупку жилья под минимальные проценты, рассуждает эксперт.
Нынешний уровень доходности арендной недвижимости порядка 6-8 процентов, если вложиться в какой-то из проектов сейчас, на фоне недавнего бума может показаться кому-то весьма скромным, но на самом деле он вполне адекватен, считает Григорий Илькевич.
«И это без учета роста цены приобретенной недвижимости. Если же мы все-таки возьмем какой-то горизонт, пусть это будет два-три-четыре года или даже пять лет, то, как мы заметим, стоимость недвижимости может вырасти. Соответственно, и доходность увеличится: наши 6-8 процентов превратятся в 10-15 или 20, в зависимости от того, какой объект недвижимости возьмёте, какой сегмент, какого года постройки, насколько хорошо вы продумаете дизайн или же просто купите и оставите все, как есть», - дополняет картину инвестор.
Продолжающееся падение Euribor и, соответственно, снижение стоимости заемных средств для покупателей жилья говорит о том, что уже скоро цены на недвижимость вновь пойдут вверх, считает Григорий Илькевич.
Нынешняя относительно скромная доходность – для инвестора это не значит, что все плохо, поясняет он: «Это значит, что вы сейчас можете использовать хорошее время для наращивания позиций для покупки недвижимости по более дешёвым ценам или хотя бы не на растущих ценах».
По словам Илькевича, 90 процентов его портфеля и сегодня составляют инвестиции в недвижимость.
«Я сам ее очень люблю и скажу, что да, это актив, который может действительно сделать многих людей богатыми», - говорит эксперт.
А как же расхожая мудрость о том, что «яйца нужно хранить в разных корзинах», а активы непременно диверсифицировать?
«Все самые великие инвесторы на самом деле чихать хотели на диверсификацию», - шутит Илькевич.
«Но если говорить о теории, тактике инвестирования и всём остальном, то да, вы абсолютно правы: диверсификация - очень важная тема», - указывает он.
«С другой стороны, накапливать деньги сегодня тоже неплохая мысль. У меня сейчас проинвестировано только около 30 процентов всего капитала. Остальные деньги лежат на счетах брокеров, где мне платятся проценты за то, что я их там держу. И эти деньги я всегда, в нужный момент могу использовать», - дополняет картину опытный инвестор.
О чем еще говорим в подкасте:
- Чем хороша инвестиционная недвижимость в столице и уездах?
- Золото в последние месяцы дико дорожает – можно ли его рассматривать как надежную и выгодную альтернативу?
- «Тюльпаномания» сегодняшнего дня: осторожно, криптоактивы не для новичков!
- Трамп погоды не портит: казначейские облигации США по-прежнему выглядят привлекательно.
- Теряющий доходность банковский депозит или «котлета» под подушкой на черный день?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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