Народ в растерянности: куда вложить деньги, когда вокруг штормит?

Нынешний уровень доходности арендной недвижимости порядка 6-8 процентов, если вложиться в какой-то из проектов сейчас, на фоне недавнего бума может показаться кому-то весьма скромным, но на самом деле он вполне адекватен, считает Григорий Илькевич.

«И это без учета роста цены приобретенной недвижимости. Если же мы все-таки возьмем какой-то горизонт, пусть это будет два-три-четыре года или даже пять лет, то, как мы заметим, стоимость недвижимости может вырасти. Соответственно, и доходность увеличится: наши 6-8 процентов превратятся в 10-15 или 20, в зависимости от того, какой объект недвижимости возьмёте, какой сегмент, какого года постройки, насколько хорошо вы продумаете дизайн или же просто купите и оставите все, как есть», - дополняет картину инвестор.

Продолжающееся падение Euribor и, соответственно, снижение стоимости заемных средств для покупателей жилья говорит о том, что уже скоро цены на недвижимость вновь пойдут вверх, считает Григорий Илькевич.

Нынешняя относительно скромная доходность – для инвестора это не значит, что все плохо, поясняет он: «Это значит, что вы сейчас можете использовать хорошее время для наращивания позиций для покупки недвижимости по более дешёвым ценам или хотя бы не на растущих ценах».

По словам Илькевича, 90 процентов его портфеля и сегодня составляют инвестиции в недвижимость.