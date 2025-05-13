В Германии запретили «Королевство Германии»

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт запретил одну из организаций «рейхсбюргеров» под названием «Королевство Германия» (Königreich Deutschland). «Цели и деятельность объединения противоречат уголовному законодательству и направлены против конституционного строя», - заявило его ведомство во вторник, 13 мая.

Существенный удар по среде «рейхсбюргеров»

По словам Добриндта, тем самым нанесен существенный удар по так называемым рейхсбюргерам и самоуправленцам, поскольку под запрет попало крупнейшее объединение в этой среде, развивавшейся многие годы и не признающей легитимность государства Федеративная Республика Германия.

«Члены этого объединения создали в нашей стране "контргосударство" и выстроили преступные экономические структуры», - отметил далее министр. Он подчеркнул, что участники группировки упорно подрывают правовой порядок и монополию Федеративной Республики на применение силы и подкрепляют предполагаемые претензии на власть антисемитскими теориями заговора.

Задержан «король Германии»

Утром 13 мая сотни сотрудников правоохранительных органов провели обыски в помещениях группировки и домах ее ведущих членов в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Федеральная прокуратура Германии задержала четырех предполагаемых главарей «Королевства Германия», включая ее основателя Петера Фитцека, называющего себя «королем Германии». По словам представителя ведомства, мужчины в возрасте от 37 до 59 лет 12 и 13 мая предстанут перед следственным судьей в Карлсруэ.