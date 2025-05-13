Жестокая реальность наследования: чужой долг может стать твоей обязанностью

Однако исключение должника из числа наследников решает лишь часть проблемы.

Поскольку вместе с имуществом наследуются и долги умершего родственника, обязанность по их уплате автоматически переходит к наследникам. Адвокат бюро Hedman привела показательный пример: самый молодой должник в Эстонии, в отношении которого было инициировано исполнительное производство, - это ребенок трех лет.

«Долги не исчезают со смертью человека», - отметила Сеппер и добавила, что люди часто ошибочно полагают, что если не начинать наследственное производство и не обращаться к нотариусу, то и обязательств по выплате долгов не возникнет. «Однако в Эстонии действует правило согласно которому если в течение трех месяцев не отказаться от наследства, оно автоматически считается принятым», - подтвердила она.

Поэтому начинать наследственное производство следует всегда, даже если известно, что в состав наследства входят только долги. От наследства можно отказаться, но в этом случае оно переходит к следующему наследнику по закону - если отказываются родители, долги переходят к детям и так далее. В итоге всей семье придется иметь дело с нежеланным наследством.