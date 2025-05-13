МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ Кто на самом деле будет управлять Эстонией через пять лет?

Профессор права Ирландского национального университета в Голуэе Джон Данахер еще в 2016 году, то есть за шесть лет до того, как генеративный ИИ (ChatGPT, Midjourney, Grok) стал широко доступен в 2022 году, опубликовал статью об угрозе алгократии - ситуации, когда власть в обществе смещается к непрозрачным алгоритмам.

Данахер утверждает, что алгократия проблематична, поскольку публичные решения, основанные на рекомендациях алгоритмов, принимаются в рамках процедур, которые граждане не понимают и не контролируют, а потому их трудно оспорить.

В качестве примера он приводит практики, основанные на анализе больших данных, такие как предсказательные модели риска в судебной системе и полиции. В США, например, суды использовали алгоритм COMPAS для вынесения приговоров, который позже оказался расово предвзятым. Проблема заключалась не только в несправедливости алгоритма, но и в том, что судьи слепо доверяли машинным рекомендациям, не имея возможности обосновать свои решения.

Издание Politico в 2022 году писало о скандале в налоговой службе Нидерландов, когда из-за ошибки алгоритма многие невиновные люди оказались под подозрением в мошенничестве. Чтобы снизить число гибели при пожарах, в Эстонии было бы целесообразно направлять спасателей к группе наибольшего риска - одиноким мужчинам, склонным к алкоголизму. Однако такая практика может противоречить новому регламенту ЕС об ИИ (запрещающему социальное профилирование), который вступит в силу в Эстонии к 2027 году.