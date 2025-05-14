POSTIMEES В УКРАИНЕ Российские военные ведут охоту с дронов, намеренно атакуя пожилых женщин

- Postimees побеседовал с женщинами, которые лишились ног в результате атак дронов
- «Потом я проснулась – и увидела, что у меня больше нет ног»
- Российские операторы дронов атакуют врачей и машины скорой помощи
Российский оператор дрона преднамеренно атаковал в Херсоне 59-летнюю женщину, которая шла по улице в полном одиночестве. Он видел, что перед ним обычный человек, понял, что это пожилая женщина, но все равно нанес удар. Женщина лишилась ног.
Тамила Солодкова показала Postimees в больнице свои ноги: ампутация была проведена ниже колен. Это результат удара одного из десятков российских операторов дронов, которые ежедневно, словно на охоте, следят за улицами Херсона с противоположного берега Днепра. Их цели - не военные, а именно мирные жители.
«Больше всего меня поразило то, что он продолжил за мной следить уже после того, как сбросил взрывчатку, - рассказала Тамила очень спокойно, почти хладнокровно. - Он видел, как я шла по улице. Думаю, он поджидал жертву, поскольку характерного звука приближающегося дрона слышно не было. Он появился внезапно, из засады. Тот, кто им управлял, видел меня и сделал это намеренно».
Тамила живет в Херсоне, в районе у берега Днепра, вместе с мужем и братом. Сейчас примерно километровая ширина реки разделяет город и российские войска - она стала линией фронта.
1 апреля Тамила, как обычно, отправилась в центр города, чтобы купить продукты, лекарства и предметы гигиены для пожилых соседей. Она помогала, чем могла: в этом опасном районе почти не осталось людей, кроме стариков, которые уже не могут выйти из дома. Там давно не работают ни магазины, ни аптеки. Несколько раз в неделю она приносила им все необходимое. По дороге не забывала накормить бездомных собак и кошек.
Ближайший работающий магазин находится в трех километрах от ее дома. Автобусы и другой общественный транспорт туда больше не ходят с конца прошлого года, после того как российский дрон атаковал маршрутку: тогда погибли четыре человека и одиннадцать получили ранения.
«Я всегда ходила очень осторожно. Постоянно прислушивалась, - рассказала Тамила в больнице. - Знала, где можно укрыться, если услышу приближение дрона».
Дрон продолжал следить
В тот день Тамила только что навестила последнего пожилого человека на соседней улице и направлялась домой. Вдруг прямо над головой она услышала звук дрона: он появился неожиданно, времени спрятаться уже не было. Почти сразу раздался взрыв.
Тамила упала. «Боли я почти не почувствовала. Попыталась встать - не смогла», - спокойно продолжила она свой рассказ. Она начала кричать, звать на помощь. Пыталась позвонить по телефону, но из-за шока не могла справиться с аппаратом.
И тут она увидела, что дрон завис над ней: он не улетел после атаки. Тамила подумала, что оператор хочет завершить начатое и добить ее.
На крики выбежали мужчина и женщина из соседнего дома. Они увидели Тамилу, но боялись приблизиться, поскольку дрон по-прежнему кружил в небе. В конце концов мужчина лег на землю и пополз к ней. Добравшись, он попытался наложить ей что-то вроде жгута из ремня, а затем вызвал полицию. Все это время российский дрон продолжал зависать над их головами. В какой-то момент он улетел: вероятно, разрядился аккумулятор.
Вскоре приехала полиция и доставила Тамилу в больницу, где ее сразу же прооперировали.
«Потом я проснулась и поняла, что у меня больше нет ног, - сказала Тамила. - Вот так. Придется теперь учиться жить с протезами. Главное, что осталась жива». Тамиле уже пообещали, что изготовят протезы.
В соседних с Тамилой палатах лежали еще 27 таких же обычных горожан, тяжело раненных в результате ударов российских дронов.
66-летняя Татьяна Камазина, живущая в том же районе у Днепра, вышла из дома, чтобы найти сбежавшую собаку. Осторожно открыв дверь, Татьяна прислушалась. Звука дрона слышно не было. Она подошла к калитке, чтобы позвать питомца. «Только я вышла за ворота, как вдруг услышала этот ужасный звук - “жжжжжж” - и сразу же прогремел взрыв», - рассказала Татьяна.
Дрон сбросил взрывное устройство прямо к ногам пожилой женщины. Татьяну отбросило на землю, она попыталась подняться, но безуспешно. Дотянулась рукой до ноги - она была вся в крови. Татьяна кричала и звала на помощь: поблизости были люди, но, испугавшись, они бросились прочь. Позвонить она не могла - телефон остался дома.
Оставшись одна на пустынной улице, Татьяна поняла: если не доползет до дома, то истечет кровью. Позже она призналась Postimees, что не помнит, как ей удалось это сделать.
Как бы то ни было, Татьяне удалось дозвониться до соседа. Тот сразу прибежал, как умел перевязал ей ноги и вызвал полицию. Скорую в прибрежные районы вызывать бессмысленно - она все равно не приедет. Машина скорой помощи - стопроцентная мишень. Полицейская - тоже, но у полиции хотя бы есть бронетехника.
Типичные ранения
Татьяна помнит, что полицейские отчитали ее соседа, спасшего ей жизнь, за то, что он неправильно перевязал ей ноги. Хотя теперь это уже не имеет значения. В больнице ее сразу отправили на операцию.
Утром Татьяна проснулась уже с одной ногой - вторую спасти не удалось. Зато вторая на месте, хоть и с раздробленной берцовой костью. Теперь, как и Тамила, она ждет протез.
«Скоро снова начну бегать. Я очень активная, - с улыбкой говорит Татьяна. - Сидеть сложа руки и жаловаться - это не про меня. Все будет хорошо. Абсолютно точно».
По словам заведующего хирургическим отделением больницы Виталия Хомухи, травмы Тамилы и Татьяны - типичные для жертв дронов. «Вы сами видите: их истории и ранения практически идентичны, - сказал Хомуха. - Таких пациентов у нас много. Бывает крайне редко, чтобы прошел хоть один день без нового пострадавшего».
Дроновый террор со стороны российской армии - охота на жителей Херсона - начался в августе прошлого года. За десять месяцев погибли десятки мирных граждан, сотни получили тяжелые ранения, многие лишились ног.
Хомуха отмечает: во время артобстрелов у людей больше шансов выжить, так как от снарядов можно укрыться. Но дрон целится точно в человека, и уклониться от него почти невозможно.
«В последнее время российские военные используют особенно жестокую тактику, - говорит Хомуха. - Атакуют внезапно, сбрасывая взрывчатку прямо под ноги. Ногу отрывает мгновенно, начинается кровотечение. Если пострадавший быстро не получит помощь - он умирает на месте от потери крови».
Российские дроны регулярно атакуют и саму больницу, и ее сотрудников. Каждый рабочий день для врачей - уже подвиг.
61-летний Сергей Маревич, семейный врач поликлиники, расположенной в соседнем корпусе больницы, получил тяжелое ранение грудной клетки, когда российский дрон ударил по нему прямо напротив здания медучреждения.
Он пришел на работу и решил быстро сбегать в магазин за кофе. Дойти не успел. Звука дрона не слышал - только взрыв. Сергей упал и сразу понял, что ранен.
«Я сразу подумал: нужно во что бы то ни стало оставаться в сознании, - рассказал он. - Старался глазами найти какую-нибудь точку, на чем-то сфокусироваться. Смотрел вдаль и вблизи. Пытался пошевелить руками - не смог. Сознание начало уходить, и тогда я понял, что ранен в грудь».
Из-за невозможности двигать руками он не мог вызвать помощь. Шевеля ногами, как мог, он дополз до магазина. Но тот оказался разрушен, людей там не было. Сергей потерял сознание. К счастью, его заметил прохожий. Врача быстро перенесли через дорогу в больницу и отправили на операцию.
Врачи бросились к нему с носилками. В воздухе все еще кружили российские дроны, и была реальная угроза, что медики, пришедшие спасать Сергея, сами попадут под удар.
У Сергея тяжелый перелом правой руки, множественные осколочные ранения по всему телу и пробитое легкое. Несмотря на то, что его состояние остается нестабильным и он постоянно чувствует себя плохо, Сергей продолжает онлайн-курсы по повышению квалификации.
Он так же полон оптимизма, как и Татьяна. «Когда поправлюсь, смогу вернуться к работе с новыми знаниями и помогать другим», - говорит он.
Врачи уехали
В Херсоне остро не хватает медицинских специалистов. Многие врачи уехали во время российской оккупации в 2022 году, а еще часть - уже после освобождения города в ноябре того же года. Работать в прифронтовом городе невероятно тяжело: российские войска целенаправленно обстреливают херсонские больницы артиллерией и ракетами, а машины скорой помощи становятся мишенями для дронов.
65-летний фельдшер скорой помощи Алексей Алферов попал под обстрел 17 апреля, когда вместе с бригадой ехал на вызов. Российский дрон поразил автомобиль, в котором находился раненый. Медики прибыли на место, погрузили пострадавшего в машину и помчались в больницу.
Вдруг раздался взрыв. Алексей увидел вспышку в окне: дрон ударил в место рядом с пассажирским сиденьем, на котором, к счастью, никого не было. Из-за нехватки кадров в бригаде скорой помощи в Херсоне работают всего два человека: водитель и фельдшер. Обычно Алексей сидел как раз на переднем сиденье, но в тот момент он находился в салоне, рядом с раненым. Будь он на своем обычном месте - погиб бы наверняка.
Взрывной волной выбило заднюю дверь машины. Раненый упал с носилок на пол, но остался жив. Алексей выполз из машины и сразу понял, что у него сильное кровотечение. Он начал накладывать себе жгут, вскоре на помощь подоспел водитель - весь в крови, но еще в состоянии двигаться. В больнице выяснилось, что у фельдшера множество осколочных ранений в руках, ногах и груди, а колено было разбито.
«Я думаю, это был знак свыше, - говорит Алексей, который проработал в скорой помощи 44 года. - Жена уже давно просит меня уйти на пенсию. Я ведь уже пенсионер. Работаю только потому, что в скорой катастрофически не хватает людей. Я просто не мог остаться дома. Но, похоже, теперь пришло время уходить. Психологически становится все тяжелее».
И все же Алексей добавил с улыбкой: «Но, несмотря ни на что, у нас все будет хорошо!»
Все время, пока я разговаривала с жертвами в больнице, снаружи слышались взрывы. Стекла в палатах давно выбиты: окна заколочены фанерой и укреплены мешками с песком. Накануне две авиабомбы упали на дома рядом с больницей.
Первое, что я услышала, когда вышла из больницы - угрожающее жужжание приближающегося дрона. Я тут же бросилась обратно в здание. Дрон долго кружил вокруг больницы. В конце концов его сбили - прямо над двором соседнего дома. Раздался взрыв.
Я покидала больницу с тяжелым чувством. Единственным утешением оставались слова, которые повторяли все, как один: «У нас все будет хорошо». Под «у нас» они имели в виду Украину. И я им верю.