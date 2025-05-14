POSTIMEES В УКРАИНЕ Российские военные ведут охоту с дронов, намеренно атакуя пожилых женщин

Тамила Солодкова показала Postimees в больнице свои ноги: ампутация была проведена ниже колен. Это результат удара одного из десятков российских операторов дронов, которые ежедневно, словно на охоте, следят за улицами Херсона с противоположного берега Днепра. Их цели - не военные, а именно мирные жители.

«Больше всего меня поразило то, что он продолжил за мной следить уже после того, как сбросил взрывчатку, - рассказала Тамила очень спокойно, почти хладнокровно. - Он видел, как я шла по улице. Думаю, он поджидал жертву, поскольку характерного звука приближающегося дрона слышно не было. Он появился внезапно, из засады. Тот, кто им управлял, видел меня и сделал это намеренно».

После атаки дрона Тамила Солодкова лишилась обеих ног ниже колен. Фото: Svitlana Horijeva

Тамила живет в Херсоне, в районе у берега Днепра, вместе с мужем и братом. Сейчас примерно километровая ширина реки разделяет город и российские войска - она стала линией фронта.

1 апреля Тамила, как обычно, отправилась в центр города, чтобы купить продукты, лекарства и предметы гигиены для пожилых соседей. Она помогала, чем могла: в этом опасном районе почти не осталось людей, кроме стариков, которые уже не могут выйти из дома. Там давно не работают ни магазины, ни аптеки. Несколько раз в неделю она приносила им все необходимое. По дороге не забывала накормить бездомных собак и кошек.