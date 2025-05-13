Зеленский согласен встретиться в Турции только с Путиным, а не с его представителями

«Мы же понимаем конструкцию власти в России. Не то что Мединский, а даже Лавров и Мишустин вряд ли уполномочены принимать решения. Принять решение об остановке войны или ее продолжении может только Путин, - сказал Подоляк. - Президент Украины предлагает убрать все ненужные этапы переговоров».

Подоляк выразил сомнение, что Путин готов к разговору глав государств. Но если Путин все же приедет в Стамбул, «то могут быть внесены юридические коррективы в украинские документы, запрещающие переговоры с Путиным».

Советник главы офиса президента Украины отметил, что возможная двусторонняя встреча в Стамбуле на более низком уровне бессмысленна. В то же время Подоляк допустил, что «техническая встреча» может состояться.