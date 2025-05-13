Зеленский согласен встретиться в Турции только с Путиным, а не с его представителями

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться на переговорах в Стамбуле только с Владимиром Путиным, а не с любым, кого Москва решит отправить на встречу. Об этом в эфире The Breakfast Show заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы же понимаем конструкцию власти в России. Не то что Мединский, а даже Лавров и Мишустин вряд ли уполномочены принимать решения. Принять решение об остановке войны или ее продолжении может только Путин, - сказал Подоляк. - Президент Украины предлагает убрать все ненужные этапы переговоров».
Подоляк выразил сомнение, что Путин готов к разговору глав государств. Но если Путин все же приедет в Стамбул, «то могут быть внесены юридические коррективы в украинские документы, запрещающие переговоры с Путиным».
Советник главы офиса президента Украины отметил, что возможная двусторонняя встреча в Стамбуле на более низком уровне бессмысленна. В то же время Подоляк допустил, что «техническая встреча» может состояться.
«Никакие существенные вопросы там решаться не будут, это будет просто затягивание времени», - отметил он.