Эстонский производитель дронов откроет в странах Балтии крупный завод

Создание завода - результат договоренностей с рядом ведущих европейских производителей беспилотников, сообщили в руководстве предприятием.

Поставщик решений для беспилотников, испытатель и реселлер Meridein Grupp, базирующийся в Эстонии, подписал первые соглашения с рядом партнеров, включая украинских производителей беспилотников, о создании завода в странах Балтии для производства беспилотников для ведущих мировых компаний и государственного сектора.

«Соглашения включают в себя производство FPV или ударных дронов, дронов-бомбардировщиков и ISR или разведывательных дронов. Мы переносим производство всемирно известных и проверенных решений в страны Балтии», - прокомментировал менеджер по развитию группы Meridein Эдуард Вайну.

Вайну не стал раскрывать местоположение потенциального завода по производству беспилотников из соображений безопасности, но отметил, что первые модели должны сойти с конвейера не позднее первой половины следующего года.