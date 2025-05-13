Видео На ЧМ возмущенные болельщики освистали судей, принявших скандальное решение

Встреча, которая проходила в Швеции, закончилась серией буллитов, в которой сборная Австрии одержала победу со счетом 3:2. Ключевым эпизодом стал промах игрока Словакии Михала Криштофа. И у словацкой команды, и у болельщиков на арене Avicii Arena вызвало недовольство не то, что Криштоф не забил, а действия австрийского вратаря, которого именно они сочли виновником случившегося.

Криштоф обыграл австрийского голкипера Давида Киккерта, но затем словацкий нападающий упал и не смог отправить шайбу в пустые ворота.

Сразу после падения Криштоф начал протестовать и объяснять судьям, что Киккерт выставил клюшку ему под ногу, из-за чего тот и споткнулся.

Some drama to end Slovakia vs. Austria.



Michal Kristof was tripped in his shootout attempt and the officials had to talk about it.



They didn't make a call on the play, and that's it.



Austria wins 3-2. Muted celebration by the Austrians. #MensWorlds pic.twitter.com/IvdhYk3932 — Steven Ellis (@SEllisHockey) May 12, 2025

Арбитры долго обсуждали эпизод, но не изменили своего решения, и Словакия проиграла матч. Во время церемонии награждения на арене поднялся громкий свист: зрители выразили свое мнение о скандальной развязке встречи.

Ранее проиграв Финляндии и Швеции, сборная Австрии одержала свою первую победу на турнире. У Словакии теперь также одна победа и два поражения: до этого они выиграли у Словении и уступили Швеции. В группе А Словакия занимает четвертое место, а Австрия – шестое.

Следующий матч Словакия проведет завтра против Франции, а Австрия сыграет с Канадой послезавтра.