Проклятие электростанции Аувере: кем и чем на самом деле высасывались деньги из Eesti Energia

В саге с Аувереской электростанцией компании Eesti Energia, которая уже обошлась в 670 млн евро, постоянно ломается и заглатывает деньги, многие политики различают блестящую сделку с учетом нынешнего энергетического кризиса, а девиз того времени «правительство обещало дать денег» так и продолжает работать.
Эксплуатирует электростанцию Аувере компания Enefit Power, дочернее предприятие Eesti Energia, в отношении которой в настоящее время прокуратурой ведется расследование. Андрус Ансип (Партия реформ), занимавший пост премьер-министра во время ее строительства, говорит: «Многие проклинают станцию Аувере, но она помогла нам пережить энергетический кризис после окончания поставок российского газа».