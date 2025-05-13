Проклятие электростанции Аувере: кто и что на самом деле высасывали деньги из Eesti Energia

Эксплуатирует электростанцию ​​Аувере компания Enefit Power, дочернее предприятие Eesti Energia, в отношении которой в настоящее время прокуратурой ведется расследование. Андрус Ансип (Партия реформ), занимавший пост премьер-министра во время ее строительства, говорит: «Многие проклинают станцию Аувере, но она помогла нам пережить энергетический кризис после окончания поставок российского газа».

Юхан Партс («Отечество»), тогдашний министр экономики и коммуникаций, который распорядился построить электростанцию ​​в 2011 году, критикует предпочтение, которое нынешнее правительство отдает ветряным электростанциям: «Это идиотизм, что мы отказываемся от сланца! Эстония должна развивать возможности добычи сланца. Вместо всего этого прессе следовало бы говорить, что в 2025 году мы загнали себя в угол и стыдимся этого. Есть ли у нас надежность поставок? Разве наши цены на электричество не в четыре раза выше, чем должны быть?»