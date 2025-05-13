Пьяный водитель насмерть сбил восходящую звезду американского спорта

USA Today сообщает о смерти талантливого теннисиста 18-летнего Брауна Леви.
Полиция Манхэттен-Бич сообщила, что ранним утром 4 мая полицейский экипаж выехал на место аварии на бульваре Сепульведа. Как выяснилось, автомобиль столкнулся с пешеходом. Прибыв на место, полицейские обнаружили пострадавшего, лежащего на дороге. Несмотря на попытки реанимировать пострадавшего, спасти ему жизнь не удалось.
Несколько местных изданий, в том числе Los Angeles Times и ABC7, сообщили, что погибшим оказался 18-летний Браун Леви, который считался одной из главных надежд американского тенниса. До окончания школы ему оставался всего месяц.
Автомобилем управляла 33-летняя уроженка Лос-Анджелеса Джения Бэлт, которую арестовали и обвинили в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения и убийстве. Два года назад Бэлт уже привлекалась к ответственности за пьяное вождение, после чего лишилась водительских прав.
Очевидец, находившийся на месте происшествия, рассказал, что шел впереди Леви. Услышав звук аварии, он обернулся и увидел пострадавшего юношу, лежащего на земле.
Леви учился в средней школе Loyola. 5 мая учебное заведение сообщило на своем сайте, что восемнадцатилетний юноша трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Директор школы Джамал Адамс в тот же день рассказал изданию USA Today, что Леви был одним из выдающихся членов сообщества Loyola и должен был этой осенью начать учебу в Университете Виргинии. Кроме того, школа охарактеризовала Леви Брауна как одного из самых успешных спортсменов за всю свою историю.