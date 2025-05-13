Пьяный водитель насмерть сбил восходящую звезду американского спорта

Полиция Манхэттен-Бич сообщила, что ранним утром 4 мая полицейский экипаж выехал на место аварии на бульваре Сепульведа. Как выяснилось, автомобиль столкнулся с пешеходом. Прибыв на место, полицейские обнаружили пострадавшего, лежащего на дороге. Несмотря на попытки реанимировать пострадавшего, спасти ему жизнь не удалось.

Несколько местных изданий, в том числе Los Angeles Times и ABC7, сообщили, что погибшим оказался 18-летний Браун Леви, который считался одной из главных надежд американского тенниса. До окончания школы ему оставался всего месяц.

Автомобилем управляла 33-летняя уроженка Лос-Анджелеса Джения Бэлт, которую арестовали и обвинили в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения и убийстве. Два года назад Бэлт уже привлекалась к ответственности за пьяное вождение, после чего лишилась водительских прав.

Очевидец, находившийся на месте происшествия, рассказал, что шел впереди Леви. Услышав звук аварии, он обернулся и увидел пострадавшего юношу, лежащего на земле.