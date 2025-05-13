Стармер и его семья с июля 2024 года живут в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Тем не менее расследование обстоятельств пожара занялась контртеррористическая полиция, так как речь идет о здании, ранее связанном с высокопоставленным общественным деятелем, сообщает BBC News.

Полиция также расследует пожар, произошедший в воскресенье, 11 мая, в доме в Ислингтоне, где также загорелась входная дверь. Этот дом связан с Стармером, сообщает BBC News, не уточняя, как именно. В рамках расследования выясняются и обстоятельства, при которых загорелся автомобиль в Кентиш-Таун. Полиция считает, что эти три пожара могут быть связаны.

Утром во вторник, 13 мая, британская полиция сообщила, что по подозрению в причастности к этим пожарам был задержан 21-летний мужчина. Подробности пока не уточняются.