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В частном доме премьера Великобритании в Лондоне произошел пожар. Задержан подозреваемый в поджоге (1)

Полицейский с собакой на месте пожара возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Кентиш-Тауне, 12 мая 2025 года.
Полицейский с собакой на месте пожара возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Кентиш-Тауне, 12 мая 2025 года. Фото: James Manning/AP/Scanpix

В частном доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ночь на 12 мая произошел пожар, в результате которого у здания, расположенного в лондонском районе Кентиш-Таун, была повреждена дверь, сообщает Meduza со ссылкой на Associated Press.

Стармер и его семья с июля 2024 года живут в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Тем не менее расследование обстоятельств пожара занялась контртеррористическая полиция, так как речь идет о здании, ранее связанном с высокопоставленным общественным деятелем, сообщает BBC News.

Полиция также расследует пожар, произошедший в воскресенье, 11 мая, в доме в Ислингтоне, где также загорелась входная дверь. Этот дом связан с Стармером, сообщает BBC News, не уточняя, как именно. В рамках расследования выясняются и обстоятельства, при которых загорелся автомобиль в Кентиш-Таун. Полиция считает, что эти три пожара могут быть связаны.

Утром во вторник, 13 мая, британская полиция сообщила, что по подозрению в причастности к этим пожарам был задержан 21-летний мужчина. Подробности пока не уточняются.

В 2024 году пропалестинские активисты вывесили на частном доме Стармера в районе Кентиш-Таун баннер с кровавыми отпечатками ладоней. Трое участников этой акции были задержаны и обвинены в нарушении общественного порядка.

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