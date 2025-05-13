Министерство образования решило отложить обязательное начало учебного дня в школах с девяти утра

Как заявил советник по вопросам образования Союза городов и волостей Роберт Липпин, предлагаемое изменение требует дополнительного финансирования, тщательной подготовки и переговоров не только с родителями, пишет Rus.ERR.

«Работодателям тоже нужно будет подумать, как перекроить рабочие смены, начинать работу в другое время», - заявил он, добавив, что это более широкая дискуссия, которую невозможно провести за три месяца.

К настоящему времени Министерство образования тоже признает, что перенос начала учебного дня на 9:00, скорее всего, будет отложен.