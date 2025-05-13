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Министерство образования решило отложить обязательное начало учебного дня в школах с девяти утра

Школьный класс. Снимок иллюстративный.
Школьный класс. Снимок иллюстративный. Фото: Sille Annuk

Министерство образования намеревалось с 1 сентября обязать школы начинать учебный день с 9:00, однако в Союзе городов и волостей заявили, что такое серьезное изменение невозможно внедрить в такие короткие сроки, в итоге реформа будет сдвинута на более поздний срок.

Как заявил советник по вопросам образования Союза городов и волостей Роберт Липпин, предлагаемое изменение требует дополнительного финансирования, тщательной подготовки и переговоров не только с родителями, пишет Rus.ERR.

«Работодателям тоже нужно будет подумать, как перекроить рабочие смены, начинать работу в другое время», - заявил он, добавив, что это более широкая дискуссия, которую невозможно провести за три месяца.

К настоящему времени Министерство образования тоже признает, что перенос начала учебного дня на 9:00, скорее всего, будет отложен.

«Именно потому, что на реализацию отведено слишком мало времени, я рискну сказать, что, вероятно, будет дано больше времени», - сказала руководитель отдела учебных программ Министерства образования Марьета Венно, отметив, что не все должно быть готово и сделано к 1 сентября.

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