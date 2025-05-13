У сборной Эстонии по биатлону новый тренер

Сегодня утром в передаче Võimla журналист Алвар Тийслер назвал имя нового главного тренера сборной по биатлону.

«Будущее связано с Норвегией. С сегодняшнего дня оно связано с Норвегией. У сборной Эстонии по биатлону новый главный тренер. В пятницу его представят широкой публике. Новый главный тренер – бывший член сборной Норвегии, который еще несколько лет назад выступал в Кубке мира. Его имя — Ховард Гутубё Богетвейт», – сказал Тийслер в эфире передачи.

«Вчера я написал Ветле Шостаду Кристиансену, чтобы узнать, что это за человек. Кристиансен его одобрил, сказав, что это очень хороший человек. Три года учился с ним вместе. Говорит, что он хороший аналитик и приятен в общении».

Богетвейт завершил карьеру три года назад, после чего работал тренером в частном клубе. Тийслер отметил, что слабой стороной Богетвейта является отсутствие тренерского опыта в Кубке мира. По имеющейся информации, одним из возможных кандидатов был и бывший главный тренер сборной Польши Рафал Лепель, с которым также вел переговоры эстонский союз.

Затем Тийслер сообщил, что тренер молодежной сборной Эстонии также будет из Норвегии. «Таким будет новое время», – добавил он.

По информации Postimees, сегодня союз должен официально подтвердить назначение Богетвейта.