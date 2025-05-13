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Уровень мошенничества в Эстонии достиг абсолютного пика: со счетов исчезают десятки тысяч евро

Перевод: Каролина Вертяева
Жительница Тартуского уезда обнаружила, что с ее банковского счета исчезло почти 20 000 евро, которые были переведены на чужой счет.
Жительница Тартуского уезда обнаружила, что с ее банковского счета исчезло почти 20 000 евро, которые были переведены на чужой счет. Фото: Arvo Meeks

В последние недели полиция сообщала о множестве случаев мошенничества, из-за которых люди лишились крупных денежных сумм. На этот раз с банковского счета одного из жителей уезда Тартумаа было произведено два неизвестных перевода.

Согласно сводке за последние сутки Лыунаской префектуры, зафиксировано одно заявление, дошедшее до уголовного производства, связанное с мошенничеством. Потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета в результате двух переводов исчезло 19 700 евро. При этом сама она этих переводов не совершала.

Подобных заявлений в последнее время в полицию поступает немало. Так, например, в конце апреля мошенники выманили у одного тартуского жителя почти 23 000 евро. Также другая жительница Тарту, с начала года по указаниям мошенников перечисляла свои деньги на счет, созданный на торговой платформе, а в итоге лишилась почти 100 000 евро.

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