Уровень мошенничества в Эстонии достиг абсолютного пика: со счетов исчезают десятки тысяч евро

В последние недели полиция сообщала о множестве случаев мошенничества, из-за которых люди лишились крупных денежных сумм. На этот раз с банковского счета одного из жителей уезда Тартумаа было произведено два неизвестных перевода.
Согласно сводке за последние сутки Лыунаской префектуры, зафиксировано одно заявление, дошедшее до уголовного производства, связанное с мошенничеством. Потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета в результате двух переводов исчезло 19 700 евро. При этом сама она этих переводов не совершала.