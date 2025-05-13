Уровень мошенничества в Эстонии достиг абсолютного пика: со счетов исчезают десятки тысяч евро

Согласно сводке за последние сутки Лыунаской префектуры, зафиксировано одно заявление, дошедшее до уголовного производства, связанное с мошенничеством. Потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета в результате двух переводов исчезло 19 700 евро. При этом сама она этих переводов не совершала.

Подобных заявлений в последнее время в полицию поступает немало. Так, например, в конце апреля мошенники выманили у одного тартуского жителя почти 23 000 евро. Также другая жительница Тарту, с начала года по указаниям мошенников перечисляла свои деньги на счет, созданный на торговой платформе, а в итоге лишилась почти 100 000 евро.