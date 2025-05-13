ВИДЕЛИ ЕЕ? Полиция разыскивает 16-летнюю Николь: возможно, она находится в Латвии

10 мая в полицию было сообщено, что Николь покинула свой дом в Валга. У нее с собой есть мобильный телефон, однако она не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Полиция проверила район ее проживания на улице Рохелине, а также другие возможные места пребывания, но установить ее местонахождение пока не удалось.

Поскольку Николь общается и со сверстниками из Латвии, не исключено, что она может находиться и там. Поиски продолжаются, информация о пропавшей передана также коллегам из соседнего государства.

Рост Николь - 170 см, у нее худощавое телосложение. Длинные вьющиеся русые волосы. При выходе из дома на ней была черная толстовка и кроссовки Nike.