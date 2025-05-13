Вт, 13.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

ВИДЕЛИ ЕЕ? Полиция разыскивает 16-летнюю Николь: возможно, она находится в Латвии

Фото статьи
Фото: Postimees

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Николь, которая ушла из дома в конце прошлой недели и до сих пор не вернулась.

10 мая в полицию было сообщено, что Николь покинула свой дом в Валга. У нее с собой есть мобильный телефон, однако она не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Полиция проверила район ее проживания на улице Рохелине, а также другие возможные места пребывания, но установить ее местонахождение пока не удалось.

Поскольку Николь общается и со сверстниками из Латвии, не исключено, что она может находиться и там. Поиски продолжаются, информация о пропавшей передана также коллегам из соседнего государства.

Рост Николь - 170 см, у нее худощавое телосложение. Длинные вьющиеся русые волосы. При выходе из дома на ней была черная толстовка и кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Николь или знает, где она может находиться, сообщить об этом по телефону 112.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх