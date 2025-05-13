ИВАН МАКАРОВ Рийгикогу как школа лени и хамства

Кроме того, какой же «законодательный» урок представляет из себя этот инфочас, если на него обычно приходит всего 15 процентов депутатов, а им за это время платят в пять раз больше, чем трудолюбивым избирателям?

Собственно информативная часть инфочаса вызывает сомнения, поскольку обычно она не дает ясности - многие вопросы по сути являются политическими заявлениями тех, кто их задает, пусть и в форме, которая была бы неуместна даже на уличных митингах. Зачастую вопрос даже не формулируется, просто звучат громкие обвинения, на людей во время ответов кричат, задавшие вопрос или общаются с соседями, или покидают зал.

Тот факт, что в процессе вопросов и ответов черное выдают за белое, также не повышает информационной ценности передачи: зритель не понимает, как обстоят дела на самом деле, кто в данном случае увиливает и лжет. Отсюда растущее неуважение народа к государственной власти и нежелание участвовать в выборах и делать на них свой выбор.

В ходе последнего часа инфочаса некоторые из «вопросов» содержали нецензурную брань и оскорбления, также звучали угрозы. И все это происходит в ходе законодательного процесса. При этом в Esimene stuudio все они все же держатся в рамках в страхе перед ведущими.