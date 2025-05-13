ИВАН МАКАРОВ Рийгикогу как школа лени и хамства

Вопросом о том, следует ли государственному телевидению продолжать транслировать парламентские инфочасы по средам, задается колумнист Иван Макаров.
Рийгикогу - высший законодательный орган Эстонской Республики. Не только необходимо соблюдать законы, исходящие оттуда, но и в определенной степени ожидается следование личным примерам, подаваемым гражданам: это поведение, язык, внешний вид. Поскольку ситуация плохая и продолжает ухудшаться, возникает вопрос, следует ли государственному телевидению продолжать трансляцию инфочасов по средам, которые стали школой лени и грубости.
Если еще несколько лет назад информационный час, который зрители называли «народным театром», не переходил грань толерантности, то после последних выборов он радикализировался, превратившись в площадку для самовыражения и саморекламы партий и депутатов, которая, как и любой политический митинг, заслуживает того, чтобы ее показывали по государственному телевидению только в форме освещения конструктивных и содержательных эпизодов в программах на тему политики, или же в «Акутальной камере».
Веб-трансляции могут продолжаться, поскольку в Интернете можно увидеть вещи и похуже, чем встречи министров с избранниками народа. Задачей же общественно-правового телевидения не должно быть транслирование бессмысленного шума и агрессии, а тем более тиражирование ксенофобских и путинистских заявлений, в конце концов, эти вспышки в эстонском парламенте столь же шокирующи, как и метание детских кукол под аккомпанемент текста Хандо Руннеля.
В СМИ отмечалось, что некоторые члены парламента выбрали в качестве одежды «униформу», которую воспитанный человек не стал бы носить в приличном месте. Ну, и это тоже называется проявлением свободы, как и появление на президентском приеме с проституткой или с дочерью, у которой между ног торчит большое украшение в форме фаллоса.
Кроме того, какой же «законодательный» урок представляет из себя этот инфочас, если на него обычно приходит всего 15 процентов депутатов, а им за это время платят в пять раз больше, чем трудолюбивым избирателям?
Собственно информативная часть инфочаса вызывает сомнения, поскольку обычно она не дает ясности - многие вопросы по сути являются политическими заявлениями тех, кто их задает, пусть и в форме, которая была бы неуместна даже на уличных митингах. Зачастую вопрос даже не формулируется, просто звучат громкие обвинения, на людей во время ответов кричат, задавшие вопрос или общаются с соседями, или покидают зал.
Тот факт, что в процессе вопросов и ответов черное выдают за белое, также не повышает информационной ценности передачи: зритель не понимает, как обстоят дела на самом деле, кто в данном случае увиливает и лжет. Отсюда растущее неуважение народа к государственной власти и нежелание участвовать в выборах и делать на них свой выбор.
В ходе последнего часа инфочаса некоторые из «вопросов» содержали нецензурную брань и оскорбления, также звучали угрозы. И все это происходит в ходе законодательного процесса. При этом в Esimene stuudio все они все же держатся в рамках в страхе перед ведущими.
Может быть, отмена телевизионных трансляций и, таким образом, лишение возможности саморекламы помогут членам парламента больше сосредоточиться на своей работе? Общество и так разделено, так чего же вы еще больше поднимаете этого шума.