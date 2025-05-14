Сайт деактивирован, соцсети удалены: исчезновение скандально известного магазина вызывает вопросы

Клиенты онлайн-магазина Deluxewine продолжают жаловаться на невыполненные заказы и невозвращенные деньги. Несмотря на обещания представителя, магазин исчез из онлайн-пространства, оставив за собой шлейф долгов и подозрений в недобросовестности. Оказалось, что компания начала процедуру банкротства.
Жительница Таллинна Ирина пожаловалась в Facebook-группе «Мошенники и жулики» на винный магазин Deluxewine. По ее словам, эпопея с заказом продолжается уже четыре месяца. «К сожалению, я не проверила компанию перед заказом. Меня ввела в заблуждение информация о наличии физического магазина в Ноблесснере», - говорит она.