Сайт деактивирован, соцсети удалены: исчезновение скандально известного магазина вызывает вопросы

​​Жительница Таллинна Ирина пожаловалась в Facebook-группе «Мошенники и жулики» на винный магазин Deluxewine. По ее словам, эпопея с заказом продолжается уже четыре месяца. «К сожалению, я не проверила компанию перед заказом. Меня ввела в заблуждение информация о наличии физического магазина в Ноблесснере», - говорит она.

Ирина оформила заказ на вино, который, по обещаниям продавца, должен был быть выполнен в течение одной или двух недель. Однако товар не поступил даже спустя месяц. После этого клиентка обратилась с просьбой вернуть деньги - и тогда началась череда обещаний и отговорок.