Ср, 14.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Сайт деактивирован, соцсети удалены: исчезновение скандально известного магазина вызывает вопросы

Вино. Иллюстративное фото
Вино. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Клиенты онлайн-магазина Deluxewine продолжают жаловаться на невыполненные заказы и невозвращенные деньги. Несмотря на обещания представителя, магазин исчез из онлайн-пространства, оставив за собой шлейф долгов и подозрений в недобросовестности. Оказалось, что компания начала процедуру банкротства.

​​Жительница Таллинна Ирина пожаловалась в Facebook-группе «Мошенники и жулики» на винный магазин Deluxewine. По ее словам, эпопея с заказом продолжается уже четыре месяца. «К сожалению, я не проверила компанию перед заказом. Меня ввела в заблуждение информация о наличии физического магазина в Ноблесснере», - говорит она.

Ирина оформила заказ на вино, который, по обещаниям продавца, должен был быть выполнен в течение одной или двух недель. Однако товар не поступил даже спустя месяц. После этого клиентка обратилась с просьбой вернуть деньги - и тогда началась череда обещаний и отговорок.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх