Неужели причина кишечной инфекции найдена? В Тартумаа у детского сада обнаружили подозрительную трубу

Глава Tartu Veevärk Тоомас Капп подтвердил, что рядом с детским садом Laululind в Сойнасте они обнаружили подозрительную трубу, которую начали раскапывать во вторник. По предварительным данным, в трубе может быть засор, поскольку давление в ней остается аномально низким.

Мастер отдела водопровода Андрес Мяги, который наблюдал за раскопками во вторник до полудня, пояснил: вода в подозрительной трубе движется только в одном направлении - к кранам детского сада. «Иногда давление совсем пропадает, и есть подозрение, что внутри трубы может что-то быть. Но точно можно будет сказать только после того, как мы ее разрежем», - уточнил он.