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Неужели причина кишечной инфекции найдена? В Тартумаа у детского сада обнаружили подозрительную трубу

Перевод: Каролина Вертяева
Мастер отдела водопровода Андрес Мяги предположил, что в водопроводе детского сада может быть засор, но более подробная информация появится после вскрытия трубы.
Мастер отдела водопровода Андрес Мяги предположил, что в водопроводе детского сада может быть засор, но более подробная информация появится после вскрытия трубы. Фото: Kristjan Teedema

В последние недели сотни жителей населенных пунктов рядом с Тарту, таких как Юленурме, Тырванди и Сойнасте, страдали от проблем с желудком. Причина, по-видимому, заключалась в загрязненной водопроводной воде. Долгое время специалистам не удавалось выявить источник проблемы, но теперь они, возможно, вышли на след.

Глава Tartu Veevärk Тоомас Капп подтвердил, что рядом с детским садом Laululind в Сойнасте они обнаружили подозрительную трубу, которую начали раскапывать во вторник. По предварительным данным, в трубе может быть засор, поскольку давление в ней остается аномально низким.

Мастер отдела водопровода Андрес Мяги, который наблюдал за раскопками во вторник до полудня, пояснил: вода в подозрительной трубе движется только в одном направлении - к кранам детского сада. «Иногда давление совсем пропадает, и есть подозрение, что внутри трубы может что-то быть. Но точно можно будет сказать только после того, как мы ее разрежем», - уточнил он.

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