Неужели причина кишечной инфекции найдена? В Тартумаа у детского сада обнаружили подозрительную трубу

В последние недели сотни жителей населенных пунктов рядом с Тарту, таких как Юленурме, Тырванди и Сойнасте, страдали от проблем с желудком. Причина, по-видимому, заключалась в загрязненной водопроводной воде. Долгое время специалистам не удавалось выявить источник проблемы, но теперь они, возможно, вышли на след.
Глава Tartu Veevärk Тоомас Капп подтвердил, что рядом с детским садом Laululind в Сойнасте они обнаружили подозрительную трубу, которую начали раскапывать во вторник. По предварительным данным, в трубе может быть засор, поскольку давление в ней остается аномально низким.