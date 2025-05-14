ВЛАДИМИР НИЙНИМЯКИ Странная жизнь патриотов России в Эстонии

Русский патриотизм в Эстонии напоминает сказку об эльфах, утверждающих, что они не видят проблемы в Мордоре - агрессивной империи с ядерной кнопкой, кровожадно смотрящей на любого соседа, но при этом живущих на ресурсах этих самых соседей. Эта метафора не случайна: так же, как эльфы стали первыми орками, бездумно воюющими за своего правителя, так и идеализированный образ России превращает вполне здравомыслящих людей в агрессивных, далеких от эмпатии, желающих Мордора везде.

Представь на миг, что эта метафора обрела плоть: ракета пролетает над Таллинном, Ригой или Вильнюсом и попадает в твой дом. Не важно, что ты писал в Интернете и скандировал на площади; не помогут лозунги и ленты, как и твоя святая вера в то, что Россия - не страна-агрессор. Все, что ты любил, оказывается разрушено. Останутся только обломки и страх, знакомые тем, чьи родные когда-то были вывезены в вагонах, и чьи дома отбирались под дулом автомата у виска. Кажется нереальным?