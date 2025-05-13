«Эстония занимает третье место»: против Украины воюют пятеро иностранцев, переехавших в Псковскую область в 2024 году

За полтора года из Эстонии в Псковскую область по программе переселения «соотечественников» переехали всего 33 человека. Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости. Это преподносится, как «рост» числа переезжающих.

«Переезжают как из стран бывшего СССР, так и из Европы. Это связано с политической ситуацией в мире, обострившейся на фоне проведения специальной военной операции (так в РФ называется агрессивная война против Украины, которую Путин развязал 24 февраля 2022 года - прим.ред.). Из Эстонии в рамках госпрограммы переехали в 2024 году 11 человек, за период январь - апрель 2025 года - 22 человека», - отмечается в сообщении псковских чиновников.