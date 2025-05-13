«Эстония занимает третье место»: против Украины воюют пятеро иностранцев, переехавших в Псковскую область в 2024 году

Власти граничащего с Эстонией региона РФ утверждают, что, по меньшей мере, пятеро иностранцев заключили контракты с российской армией и отправились на войну в Украину. При этом из Эстонии в РФ в прошлом году переехало в 60 раз меньше людей, чем из России в Эстонию.
За полтора года из Эстонии в Псковскую область по программе переселения «соотечественников» переехали всего 33 человека. Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости. Это преподносится, как «рост» числа переезжающих.