Вт, 13.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Эстония занимает третье место»: против Украины воюют пятеро иностранцев, переехавших в Псковскую область в 2024 году

Россиянки на фоне рекламы для наемников ВС РФ, Москва, март 2025 года.
Россиянки на фоне рекламы для наемников ВС РФ, Москва, март 2025 года. Фото: EPA / Scanpix

Власти граничащего с Эстонией региона РФ утверждают, что, по меньшей мере, пятеро иностранцев заключили контракты с российской армией и отправились на войну в Украину. При этом из Эстонии в РФ в прошлом году переехало в 60 раз меньше людей, чем из России в Эстонию.

За полтора года из Эстонии в Псковскую область по программе переселения «соотечественников» переехали всего 33 человека. Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости. Это преподносится, как «рост» числа переезжающих.

«Переезжают как из стран бывшего СССР, так и из Европы. Это связано с политической ситуацией в мире, обострившейся на фоне проведения специальной военной операции (так в РФ называется агрессивная война против Украины, которую Путин развязал 24 февраля 2022 года - прим.ред.). Из Эстонии в рамках госпрограммы переехали в 2024 году 11 человек, за период январь - апрель 2025 года - 22 человека», - отмечается в сообщении псковских чиновников.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх