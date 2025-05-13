Из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить в Латвию за алкоголем

На сегодняшний день ставка НДС в Эстонии составляет 22%, в то время как в Латвии она остается на уровне 21%. Повышение НДС в Эстонии с июля, в сочетании с акцизом на алкоголь, подталкивает чувствительных к цене покупателей все активнее ехать за покупками в Латвию. Это особенно актуально в случае с пивом, акциз на которое в Эстонии примерно на 43% выше, чем в Латвии. Уже в апреле этого года объемы приграничной торговли выросли более чем на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.

«Приграничная торговля никуда не исчезла, и если с 1 июля ставка НДС в Эстонии вырастет еще больше, это даст ей еще больший толчок. С одной стороны, государство вроде как получит больше доходов от налогов, но с другой стороны - все больше налоговых поступлений будет утекать из Эстонии», - считает член правления компании Aldar Latvia Лаури Уйбо, владеющей пограничными магазинами SuperAlko в Валке и Айнажи.

По его словам, важную роль играют цепочки поставок латвийских торговцев - откуда и по какой цене закупается товар. Чем больше объемы закупок, тем выгоднее можно предложить продукцию, и, по словам Уйбо, латвийцы справляются с этим очень хорошо. Разница в акцизах и растущий разрыв в ставках НДС создают еще более выгодную позицию для латвийских продавцов.