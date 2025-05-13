Жители эстонской деревни позволили военной полиции ввести комендантский час

Уже днем ​​10 мая военнослужащие срочной службы установили пластиковые заграждения вдоль дороги в деревне Сульби в волости Выру. Местные спасатели наполнили их водой, и инфраструктура контрольно-пропускного пункта была готова. С наступлением ночи на понедельник бойцы военной полиции выставили охрану у заграждений и ввели комендантский час.

«Одна часть мероприятий по соблюдению комендантского часа - информирование, а другая - обеспечение его соблюдения, когда патрули передвигаются по улицам населенного пункта и проверяют, находятся ли дома гражданские лица», - сказал майор Аллар Тулик, командующий оперативной службой военной полиции.

«Мы останавливаем человека на контрольно-пропускном пункте и проверяем у него документы, - пояснила прапорщик Ханна-Лийза Валги, помощник командира взвода. - Если мы обнаружим что-либо подозрительное, мы также обыщем человека и транспортное средство».

На самом деле никто не ограничивал передвижение людей. Также ничего не произошло, когда водитель, прибывший на КПП, не предъявил свои документы. Однако для военнослужащих срочной службы учения имели важное значение для проверки на практике полученных во время обучения знаний и, таким образом, эти учения стали первыми в своем роде в Эстонии.

Заграждения на улицах деревни начали размещать еще в субботу, 10 мая. Фото: Kaitsevägi